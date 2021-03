Luca Zingaretti ha affidato ai social una dedica tenera e sentita agli oltre 9 milioni di telespettatori che hanno guardato l’ultimo episodio di Montalbano andato in onda ieri sera su Rai1 “Il Metodo Catalanotti”, di cui l’attore romano non è stato solo protagonista, ma anche regista. Ecco le parole postate sul suo profilo Instagram: “E’ stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi “Il metodo Catalanotti” – afferma – Ho risentito gli odori delle spiagge siciliane, ne ho assaporato i colori, ho gustato la dolcezza di quei nostri luoghi,

E’ stato bello per me commuovermi ed emozionarmi, intenerirmi e sorridere per le debolezze dei nostri amici, per i loro difetti, per le loro vicende, per le loro vigliaccherie e per i loro amori così semplicemente autentici e umani.

Ma ancora di più è stato bello scoprire che ieri eravamo come al solito, ma più del solito, in tantissimi.

Un risultato così significa “condivisione”. Significa “ritrovarsi”, significa un popolo che quando viene chiamato a raccolta risponde compatto, con amore. E di questi tempi non è tanto, è tutto”.

“Oggi – aggiunge – non vi voglio dire grazie, voglio solo dire “evviva!”. Gioire insieme a voi di questo senso di appartenenza e festeggiarlo perchè siamo una cosa sola. E perchè noi siamo “quelli di Montalbano”.

Luca Zingaretti è attualmente impegnato nelle riprese di una nuova serie tv Sky Original come protagonista dal titolo “Il Re” che Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside”.

