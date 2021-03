Moby Prince, trentennale della strage

A breve verrà celebrata la commemorazione della strage del Moby Prince che coincide con il trentennale. Trent’anni di battaglie che i familiari delle vittime hanno condotto dentro i tribunali e fuori nella vita civile e politica. A questo riguardo la politica negli ultimi anni si è impegnata con grandi risultati.

Il lavoro della Commissione Parlamentare di Inchiesta della scorsa legislatura, presieduta dal Senatore Silvio Lai, ha ottenuto risultati epocali, ribaltando le conclusioni delle sentenze dei tribunali.

Molto è stato fatto, ma la fine della legislatura ha impedito alla Commissione ulteriori analisi e approfondimenti. Grazie alle risultanze scaturite dal lavoro della Commissione, la procura di Livorno sta lavorando su reati non prescritti.

I familiari delle vittime hanno presentato una istanza civile contro i Ministeri dei Trasposti e della Difesa per inadempienze riguardo il controllo del porto di Livorno e l’assenza assoluta di soccorsi al Moby Prince, purtroppo respinta dalla Sezione Civile del Tribunale di Firenze, con una motivazione che non prende in considerazioni le conclusioni della Commissione di Inchiesta, creando un corto circuito tra i poteri della Stato.

A quasi trent’anni dalla strage, alcuni Onorevoli e Senatori sensibili alla causa hanno presentato delle proposte quattro proposte per la istituzione di una nuova commissione che integri e sviluppi ulteriormente l’importante lavoro fatta dalla Commissione della precedente.

Due proposte, monocamerali, sono pronte in discussione alla Camera, la prima con primo nome l’Onorevole Andrea Romano (PD) e la seconda, con primo nome l’Onorevole Manfredi Potenti (Lega), mentre in Senato insistono due proposte, una del M5S (Gianluca Ferrara) ed infine una del gruppo misto (Mario Giarrusso), ambedue bicamerali.

In data odierna la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha avviato la discussione delle due proposte, Romano e Potenti, con la possibile idea di unificarle in una proposta unica.

Non possiamo che plaudire per l’interessamento di tanti parlamentari che hanno a cuore la strage del Moby Prince e di questo non possiamo che ringraziarli infinitamente. Ma in questo momento storico, con il termine della legislatura a marzo 2023, nel caso venisse approvata nei tempi della politica, una commissione monocamerale avrebbe a disposizione molto meno di due anni.

Stante il forte interesse degli amici parlamentari, chiediamo con vigore un ulteriore sforzo da parte di tutti per la riunificazione delle quattro proposte di legge in una sola e la necessità che la Commissione abbia ampio respiro e sia per cui bicamerale, poiché in questo caso andrebbe oltre la fine della legislatura e durerebbe fino al raggiungimento del suo scopo.

Luchino Chessa, Presidente Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus

Angelo Chessa, Presidente Onorario Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince

Nicola Rosetti, Vice-Presidente Associazione 140 Familiari vittime Moby Prince