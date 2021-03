Missione Irini, Pucciarelli: fondamentale per pace e stabilità in Libia

Il Sottosegretario Pucciarelli dichiara che la missione Irini è fondamentale per la pace e la stabilità in Libia.

“Il ruolo della missione europea EUNAFORMED Irini, a guida italiana, resta importante. È una missione fondamentale per la stabilizzazione dell’area che certifica e misura anche l’impegno della UE nel Paese. Al tempo stesso dobbiamo lavorare per potenziare Irini, rendendola pienamente efficace.

Dobbiamo quindi fare ogni sforzo politico affinché, oltre all’embargo sulle armi, l’Operazione possa finalmente sviluppare anche il compito dell’addestramento della Marina e della Guardia costiera libica.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso di un incontro avvenuto oggi con il comandante dell’Operazione, Ammiraglio Fabio Agostini, presso la sede del Comando strategico dell’operazione, all’interno dell’aeroporto militare “Francesco Baracca” di Roma.

“L’Italia e la nostra Marina Militare stanno svolgendo un ruolo determinante al comando di questa missione internazionale; un’operazione militare aeronavale varata il 31 marzo 2020 dall’Unione Europea per assicurare il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che dal 2011 vietano il traffico di armi da e per la Libia.

È certamente una missione difficile, complessa che attua l’embargo sulle armi da e per la Libia sorvegliando i traffici che avvengono lungo rotte aree, marittime e terrestri.

Parliamo di un’operazione svolta con elevata professionalità che ha portato al conseguimento di ottimi risultati, nonostante le ulteriori difficoltà dettate dal covid. Questi risultati – ha proseguito Pucciarelli – hanno convinto la totalità dei Paesi Europei a rinnovarla per altri due anni.

Il percorso, come dicevo, non è semplice. Di certo, la recente inaugurazione del nuovo governo libico di unità nazionale, guidato dal Primo Ministro Abdul Hamid Dbeibah, rappresenta un momento importante per i libici, un’ottima opportunità per accelerare il processo di pace e stabilità in Libia.

Oggi, nella sede del comando di questa importante e complessa operazione, ho avuto modo di apprezzare la professionalità e l’imparzialità con cui vengono dirette le attività, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

A Lei, Ammiraglio Agostini e a tutto il personale impegnato giorno e notte nell’operazione Irini, va il mio sentito ringraziamento.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.