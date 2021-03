Operazioni dei militari della compagnia di Sassari

Operazioni dei militari di Sassari

Valledoria (SS): una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti.

Ieri, a Valledoria (SS), i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, coadiuvati dai colleghi della locale stazione, durante un servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di droghe, hanno deferito in S.L. alla procura della repubblica di Sassari per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio X.V.M – disoccupato di 27 anni, abitante a Valledoria, già noto alle ff.oo.

Il giovane, fermato nel centro del paese mentre era alla guida della sua auto e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di marijuana; per tale ragione, la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana, la somma di circa 200 euro in contanti, ritenuta riconducibile alla vendita dello stupefacente, ed un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Berchidda: fugge ai carabinieri, abbandonando l’auto con la droga, arrestato e sanzionato. Una denuncia anche ad Olbia.

Lo scorso fine settimana, i carabinieri della stazione di Berchidda (SS), con il supporto dei colleghi del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Olbia, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, per due episodi collegati, hanno arrestato M.I. – falegname di 31 anni, abitante a Calangianus, gia’ noto alle ff.oo. – e denunciato in S.L. alla procura della repubblica di Tempio Pausania S.S. – disoccupata olbiese, di 20 anni, incensurata. I fatti:

I militari della stazione di Berchidda hanno visto sfrecciare ad alta velocità una macchina, il cui conducente, poco dopo, ha arrestato improvvisamente la sua corsa, abbandonando l’auto e facendo perdere le sue tracce.

I militari, dopo brevi ricerche, hanno rintracciato il conducente, nascosto dietro un’auto in sosta alcune vie più in là.

Ricondotto il fuggiasco alla sua auto, i carabinieri hanno percepito un forte odore di marijuana provenire dal suo interno e, pertanto, hanno proceduto ad una perquisizione dell’uomo e del suo veicolo, rinvenendo uno zaino, contenente quasi mezzo chilo di marijuana, 5 grammi di cocaina ed una pastiglia di mdma, una droga sintetica, comunemente chiamata “ecstasy”.

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione del giovane, dove è stata rinvenuta della sostanza per il c.d “taglio” delle sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.

Per lui e’ scattato l’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto contestualmente la sua immediata rimessa in libertà.

Il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente, sia per la violazione delle misure anti covid-19, sia per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Contestualmente, a Olbia, i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, hanno controllato S.S. – disoccupata ventenne di Olbia, incensurata – trovandola in possesso di circa 70 grammi di marijuana e 3 di hashish.

Per lei una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.