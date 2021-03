Mediterranean 1200 BC: videogioco sui fenici nel Mediterraneo antico

Martedì 9 marzo 2021 presso Cipro sarà presentato “Mediterranean 1200 BC: a new age” nuovo videogioco di Entertainment Game Apps sui fenici del Mediterraneo antico.

Un videogioco strategico, sviluppato nell’ambito del progetto europeo TRAMES – smart TouRism Across the Mediterranean Sea, ambientato nel Mediterraneo antico e incentrato sull’espansione marittima della civiltà feniciaco, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma COSME 2019-2021.

Entertainment Game Apps, Ltd. è uno degli otto partner coinvolti nel progetto europeo che mira alla creazione di un’offerta turistica innovativa che valorizzi il patrimonio culturale in cinque aree pilota nel bacino del Mediterraneo.

Mediterranean è un gioco strategico ambientato nel Mediterraneo antico e incentrato su l’espansione marittima fenicia che propone un’esplorazione avvincente e originale del passato. I giocatori avranno la possibilità di seguire le rotte degli antichi marinai e di scoprire le numerose città ed empori fondati lungo le coste del Mediterraneo da Fenici, Etruschi, Greci e Romani.

Lo scopo del gioco è quello di sviluppare gli insediamenti fenici implementando le loro attività commerciali e spostando risorse attraverso il Mediterraneo, lungo percorsi specifici e con mezzi di trasporto proposti secondo fedeltà storica.

Presto sarà disponibile la versione italiana di Mediterranean arricchita da importanti approfondimenti grazie al coinvolgimento di alcune istituzioni museali sparse sul territorio.

Entertainment Game Apps, Ltd. (EGA) nasce nel 2014 con l’idea di creare videogames, per smartphone e tablet, in cui la storia e il patrimonio culturale sono i veri protagonisti del gioco. Per questo motivo EGA cura nei minimi particolari i contenuti all’interno dei propri videogiochi grazie alla preziosa collaborazione di ricercatori e istituzioni culturali.

TRAMES – smart TouRism Across the MEditerranean Sea è un progetto co-finanziato dal Programma COSME della Commissione Europea che coinvolge otto partner in rappresentanza di sei nazioni europee per la creazione di un’offerta turistica innovativa in cinque aree pilota nel bacino del Mediterraneo. TRAMES è basato sulla Rotta dei Fenici – itinerario inserito dal 2003 nel programma «Itinerari Culturali» del Consiglio d’Europa e riconosciuto dal 2016 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo – che promuove il dialogo culturale attraverso il patrimonio culturale e archeologico delle civiltà mediterranee seguendo le antiche rotte nautiche e marittime.

Tutte le informazioni su https://www.tramesproject.eu/