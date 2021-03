Master film Cagliari: anteprima La Sardegna sulla Rai di Davide Mocci.

Master Film: lunedì Nuoro protagonista su RAI TRE – GEO fascia oraria ore 17.00-18.15

Anteprima del nuovo documentario del regista cagliaritano Davide Mocci “SU FILINDEU”.(Salvo spostamenti per la linea Parlamento).Testi, fotografia, montaggio, regia di Davide Mocci. Voce Chiara Colizzi Rai.Musiche originali Paolo Casa

Sinossi

Questo documentario è ambientato nel cuore della Sardegna, nella sua parte più interna e caratteristica, esattamente nella città di Nuoro, dove nacque e visse Grazia Deledda premio Nobel nel 1926, personaggio che vedremo nel documentario, ma soprattutto conosciamo una rara pasta tradizionale che non si trova da nessun’altra parte, non è mai stata fatta altrove al di fuori della citta di Nuoro.

Il filmato racconta il contesto e la sua preparazione in maniera dettagliata, svela i segreti della lavorazione e coglie un momento storico, infatti mostra come dopo trecento anni non sono più solo le donne appartenenti ad una sola famiglia a custodire questa tradizione, ma per la prima volta comincia ad essere preparata altrove in Sardegna, mentre in città vediamo il primo uomo capace di cimentarsi con questa tecnica di pastificazione e realizzare su Filindeu.

Dalle donne che ad Ollolai costruiscono il disco di asfodelo dove viene poggiata la pasta, alle suggestive immagini delle mani che portano in aria la pasta e la tirano, e la tirano nuovamente, e ancora per diverse volte offrendo una scena che incanta nell’osservarla, fino al piatto che viene preparato e che scopriamo nel dettaglio verso la fine del documentario.