Il 5% delle donne in Italia è affetto da endometriosi, in totale si stimano circa 3 milioni di casi nei vari stadi clinici. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva dopo un percorso lungo e dispendioso, spesso di oltre dieci anni, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna, che invece di essere aiutata, passa per esagerata.

A Marzo, mese della consapevolezza dell’endometriosi, l’A.P.E. ODV (Associazione Progetto Endometriosi) si impegna ad accendere maggiormente i riflettori su questa malattia cronica, dolorosa e invalidante, ancora oggi poco conosciuta. Tra le attività programmate ci sono le interessanti dirette Facebook con gli esperti durante le quali si parla di tanti aspetti che riguardano l’endometriosi – diagnosi, terapia, chirurgia, farmacologia, infertilità, tutele, alimentazione con l’obiettivo di fornire informazioni sulla malattia e le sue implicazioni, affinché le donne ne prendano coscienza e possano trarre insegnamenti utili alla propria salute.

“L’A.P.E. si occupa di corretto stile di vita da tanti anni – sostiene la vicepresidente Jessica Fiorini – perché abbiamo capito fin da subito che ci sono abitudini alimentari che possono influire positivamente sulla sintomatologia dolorosa che l’endometriosi provoca. Il 9 marzo saremo in compagnia del Prof. Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami-Florida USA, che ha curato l’edizione italiana del libro “Longevità – Perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo“.

L’appuntamento live, alle ore 21, con la diretta su Facebook e Youtube, servirà ad accendere nuovamente i riflettori su argomenti come infiammazione, alimentazione e corretto stile di vita, per i quali, negli ultimi anni, la scienza ha fatto molti passi avanti e il Prof. Ricordi ne parlerà insieme a Jessica Fiorini, aiutando a capire cosa fare per rimanere in salute il più a lungo possibile.

Nonostante il periodo complicato A.P.E. ODV, un gruppo di donne che si basa sul reciproco sostegno e conforto, continua a fare formazione e informazione per creare consapevolezza, abbattere le barriere e far sentire a tutte la vicinanza, per rispondere a dubbi e curiosità. Uno degli obiettivi più importanti per A.P.E. ODV è quello di creare legami basati sull’empatia: le donne possono darsi coraggio e condividere conoscenza attraverso la propria esperienza.

ENDOMETRIOSI: può manifestarsi attraverso sintomi ben precisi, come la dismenorrea (dolore acuto e lancinante durante il ciclo e l’ovulazione, che può irradiarsi alle gambe, mal di testa, nausea, stipsi o diarrea, mal di schiena), cistiti ricorrenti, perdite intermestruali e colon irritabile, dolore pelvico cronico. Inoltre, l’endometriosi può essere causa di infertilità (30-35%), di disfunzioni sessuali legate al dolore che si prova durante il rapporto, di sindrome da affaticamento cronico e, in generale, di riduzione della qualità della vita.

A.P.E. ODV è un’associazione senza scopo di lucro che nasce nell’ottobre del 2005 su iniziativa di un gruppo di donne, con esperienza di endometriosi vissuta sulla propria pelle o con storie di volontariato attivo in altre realtà. La presidente è Annalisa Frassineti, membro del Consiglio Direttivo e Referente del gruppo di Forlì-Cesena-Ravenna e ci sono gruppi di volontarie, dove trovare ascolto e supporto, in tutta Italia: da Bari a Brescia, da Cosenza a Cuneo – Torino, dalla Romagna alla Toscana (Firenze, Livorno), da Genova a Milano, dal Veneto (Venezia, Rovigo, Verona) alle Marche, da Palermo a Roma, da Parma, Modena e Reggio Emilia a Trento e Lugano. apendometriosi.it