Marrubiu. Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18.00

Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18.00.

Il Sindaco rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica, sessione straordinaria, nella sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18:00, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: