Marrubiu. Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18.00

Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18.00.
Il Sindaco rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica, sessione straordinaria, nella sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18:00, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
Nr.
O.d.G.
OGGETTO
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1
|COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
2
|APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 DEI SERVIZI E FORNITURE.
3
|REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCANTALE – LEGGE 160/2019 – APPROVAZIONE.
4
|SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALESSANDRA SABA” APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO – TRIENNIO 2021-2022-2023.
5
|REPERTI DI MONT’E PRAMA – MANTENIMENTO IN LOCO. SOLIDARIETA’ E VICINANZA AL SINDACO DI CABRAS.
6
|APPROVAZIONE MOZIONE CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA.
7
|PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA SU ESAME DELLA RICHIESTA PROT. N. 2399 DEL 04.03.2021 (REVISIONE DELL’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI COMUNALI).
8
|ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENO COMUNALE IN LOCALITÀ “SA MATTA MANNA” IN SEGUITO AL BANDO PUBBLICO PROT. N. 1568 DEL 10.02.2021.
Si specifica che la seduta sarà oggetto di riprese audio-visive.