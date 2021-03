Marina militare webinar in collaborazione con Limes

MARINA MILITARE: GIORNATA DI STUDIO/WEBINAR DAL TITOLO

“ITALIA PAESE MARITTIMO: SFIDE E OPPORTUNITÀ “.

L‘Accademia Navale in collaborazione con la rivista di geopolitica Limes organizzerà il 12 marzo prossimo una giornata di studio/webinar dal titolo “Italia paese marittimo: sfide e opportunità“

Livorno – L’Accademia Navale, Istituto di formazione d’eccellenza degli ufficiali della Marina Militare, organizzerà il 12 marzo prossimo, in collaborazione con Limes, rivista italiana di geopolitica, una giornata di studio/webinar intitolato “Italia paese marittimo: sfide e opportunità”, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate all’importanza del mare e dell’ambiente marittimo per la nostra Nazione.

Nessun Paese, nessuna moderna economia può fare a meno dell’uso del mare e delle vie di comunicazione marittima, poiché i fattori fondamentali per la stabilità, sia domestica che internazionale, per la prosperità e per lo sviluppo si fondano sull’approvvigionamento di beni e risorse e sulla garanzia del loro trasferimento.

Ciò vale in particolare per l’Italia, paese dalla vocazione marittima per eccellenza, che deve al mare e alle attività ad esso connesse gran parte della sua prosperità, del suo benessere e della sua sicurezza.

Il webinar sarà articolato in panel tematici, in particolare:

in arco mattinale: 3 panel incentrati sull’importanza e sul ruolo del mare per lo sviluppo economico e per la geopolitica internazionale, con un focus sull’Italia e sulle aree marittime di interesse nazionale;

in arco pomeridiano: 2 panel incentrati su cantieristica e importanza del sistema portuale nazionale, con un focus particolare sul porto di Livorno.

Inoltre, in arco mattinale, il professor Barbero, noto storico, accademico e scrittore, terrà una Lectio Magistralis dal titolo “L’importanza del mare per l’Italia – cosa ci insegna la storia”. In arco pomeridiano è invece previsto un intervento del presidente della Pontificia Accademia per la vita e Gran Cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, S.E.R. monsignor Paglia, sull’argomento “Mediterraneo: ancora mare nostrum?”.

Il webinar, in ottemperanza alle vigenti disposizioni governative in materia di contenimento dalla pandemia da COVID-19 si terrà in assenza di pubblico ma verrà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme YOUTUBE della Marina Militare e della rivista geopolitica Limes ai seguenti link:

Negli approfondimenti è disponibile il programma completo.

Approfondimenti:

Accademia Navale di Livorno

L’Accademia Navale di Livorno forma dal 1881 tutti gli ufficiali della Marina, la classe dirigente della Forza Armata, coltivando ed esaltando il complesso delle qualità̀ morali, di carattere e professionali che devono essere parte integrante di ogni militare ma, prima di tutto, di ogni ufficiale di Marina.

Attraverso un programma didattico-formativo, all’insegna delle tradizioni marinare, i giovani frequentatori acquisiscono le competenze e la professionalità per affrontare i futuri incarichi al servizio della Patria. Lavoro di squadra, spirito di equipaggio e senso di responsabilità, individuale e collettiva, sono i valori che gli allievi sviluppano e coltivano quotidianamente.

I percorsi di selezione e di formazione sono impegnativi ed estremamente selettivi. Sono necessarie qualità come motivazione, dedizione, spirito di sacrificio, capacità di applicazione, resistenza fisica e mentale.

In Accademia una squadra affiatata ed esperta di formatori ed istruttori segue con passione ed entusiasmo la selezione, l’istruzione ed l’educazione dei giovani allievi affinché assimilino i più alti valori morali e principi etici della Marina Militare e diventino dei leader capaci di guidare i propri uomini con l’esempio e la professionalità, secondo le più alte tradizioni della Forza Armata.

Limes, rivista italiana di geopolitica

Limes, rivista italiana di geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo, è stata da lui fondata nel 1993 e si è ormai affermata come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa. La data di fondazione è già in sé significativa: Limes nasce subito dopo il crollo del Muro di Berlino e dell’Unione Sovietica, in una fase di straordinari cambiamenti geopolitici in Europa e nel mondo.

A differenza di altre riviste di geopolitica, Limes si basa sull’incrocio di competenze e approcci molto diversi. Ad essa collaborano infatti studiosi (storici, geografi, sociologi, politologi, giuristi, antropologi eccetera) ma anche decisori (politici, diplomatici, militari, imprenditori, manager eccetera), in uno scambio aperto di opinioni e in una feconda contaminazione di approcci.

Salvo le opinioni apertamente razziste, in quanto tali avverse a un dibattito aperto e paritario, tutte le idee politiche e geopolitiche hanno pieno accesso alla rivista. Essa si fonda infatti sul confronto contrastivo di rappresentazioni e progetti geopolitici diversi o anche opposti.

L’essenziale è che essi siano riconducibili a conflitti di potere nello spazio (terrestre, marittimo, aereo), e che siano quindi cartografabili. L’uso di cartine geopolitiche è quindi essenziale per sviluppare il confronto, e su Limes infatti la cartografia abbonda, senza peraltro nessun ammiccamento al determinismo geografico di moda nella geografia politica ottocentesca o anche in alcune scuole geopolitiche novecentesche.

Ore 0900

Saluto del Capo di Stato Maggiore della Marina – Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone

Ore 0915

L’importanza del mare per l’Italia – cosa ci insegna la storia

Lectio Magistralis del Prof. Alessandro Barbero.

Ore 1005 – Panel 1

Il ruolo del mare nell’economia e nelle relazioni internazionali – la geopolitica e la geoeconomia delle rotte marittime – modera Dott. Caracciolo, con Amm. Di Paola, Prof. Parsi, Prof. Sapelli e Dott. Rigillo.

Ore 1105 – Panel 2

Gli interessi nazionali e l’impegno della Marina Militare – modera Dott. de Sanctis,

con AS Treu, Min. Plen. Franchetti Pardo, Dott. Pistelli, Amb. Casardi e Prof.ssa Poli.

Ore 1220 – Panel 3

Mediterraneo Centro – Meridionale: sfide, problematiche e possibili sviluppi – modera Dott. Caracciolo,

con Dott. Fabbri, Dott. Petroni, Amm. Caffio e Capitano di Vascello Lauretti.

Ore 1445

“Mediterraneo: ancora mare nostrum ?”

Intervento di S.E.R. Monsignor Vincenzo Paglia

Ore 1535 – Panel 4

L’industria cantieristica: strategie per lo sviluppo economico nazionale – modera Prof. Bianchi Martini,

con SSDS Onorevole Di Stefano, Ing. Bono, Dott. Sisto, Dott. Valle e Contrammiraglio Tomassetti.

Ore 1640 – Panel 5

I porti italiani ed il loro potenziamento quale progetto strategico per l’Italia –

Livorno al centro degli interessi del bacino Tirreno settentrionale – modera Dott. de Sanctis,

con Dott.sa Di Matteo, AIC Pettorino, Ing. Corsini e Amm. Agostinelli.

Closing remarks a cura dell’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino