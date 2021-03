Malcotti, UGL: “Subito protocollo vaccinale nazionale”

Si è svolto in videoconferenza l’incontro promosso dal Ministro del Lavoro Orlando e dal Ministro della Salute Speranza con le parti sociali sulla campagna vaccinale e sulla possibilità di utilizzare i posti di lavoro per fare i vaccini.

All’incontro hanno preso parte il Vice Segretario Generale UGL, Luca Malcotti, ed il dirigente confederale, Fiovo Bitti.

Luca Malcotti ha dichiarato: “Siamo favorevolissimi ad utilizzare i posti di lavoro per effettuare le vaccinazioni, specialmente quando entreremo nella fase della vaccinazione di massa e sarà disponibile un numero consistente di dosi. Abbiamo chiesto di arrivare in fretta ad un Piano Vaccinale Nazionale che definisca un sistema di regole: la definizione degli standard logistici che devono essere garantiti dalle aziende per somministrare i vaccini in sicurezza, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l’approvvigionamento logistico necessario.

L’UGL ha inoltre posto la questione fondamentale dell’anagrafe vaccinale, indispensabile strumento per evitare inutili sovrapposizioni ed il caos derivato. Infine, l’UGL ha chiesto l’immediata convocazione del Tavolo tecnico già annunciato dal Ministro Orlando per l’aggiornamento del Protocollo per la sicurezza sui posti di lavoro del 2020 che necessita di una revisione.”