Luca Gary: “Ho creato un brano ibrido”

Luca Gary, un’artista che si sta addentrando nel mondo della musica, ha rilasciato ‘Tired Of This Game’ il 19 Marzo. Lo definisce “ibrido” perché questo singolo è il risultato della fusione di due generi musicali: il Pop e la House. Questa canzone non può essere altro che unica.

Ecco come Luca Gary descrive ‘Tired Of This Game’:

“In questo periodo sto facendo molti progetti, tra questi c’era la voglia di fare un brano House che faccia ballare la gente grazie ad influenze Pop, e che faccia staccare la spina, anche se per pochi minuti, da questa pandemia. Così è nato ‘Tired Of This Game’. Il brano parla della voglia di sconfiggere il Covid, da qui il titolo ‘Tired Of This Game’ (Stanco di questo gioco), come se tutto questo fosse un gioco dato che non sembra la realtà.

‘It’s time for you to go’, è una frase estratta del singolo che significa “E’ ora che tu vada” che ovviamente è riferito al Coronavirus. Vogliamo tornare a stare insieme!”

Ascolta adesso ‘Tired Of This Game’ su:

Spotify: https://open.spotify.com/album/0CuaIe1KglRjKTxNsm20XD

ITunes/Apple Music: https://music.apple.com/us/album/tired-of-this-game-single/1554846540?uo=4

Deezer: https://www.deezer.com/it/album/209748912?utm_source=deezer&utm_content=album-209748912&utm_term=0_1616120487&utm_medium=web

YouTube Music: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nBCw2hqFNQGShSJC-RMspDt2bIy2nEIn0

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mtd_U0m3fMU

Amazon: https://www.amazon.com/Tired-Of-This-Game/dp/B08X422B1W/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=tired+of+this+game&qid=1616170969&s=dmusic&sr=1-1

Amazon Music: https://music.amazon.com/albums/B08X433WTL?trackAsin=B08X422B1W&do=play&ref=dm_ws_dp_sp_bb_phfs_xx_xx_xx

SoundCloud: https://soundcloud.com/luca-gary/tired-of-this-game

Da oggi puoi usare ‘Tired Of This Game’ nelle tue storie di Instagram, Facebook, TikTok

Biografia: Luca Gary, un giovane ragazzo italiano che per passione ha iniziato a produrre musica, in particolare è appassionato di Pop e Reggaeton.

Dopo aver prodotto ‘Say Hello’, (il suo primo singolo in cui spiega che tutti noi passiamo troppo tempo con la tecnologia e dovremmo, per esempio, coltivare le nostre passioni) che ha ottenuto molte streams su Spotify, ITunes, Amazon Music e su molti altri digital stores, ecco ora ‘Tired Of This Game’, un pezzo “ibrido”, come lui lo definisce.