Lorenzo Boschetti domina la prima tappa del Kite Foil Open

Cala il sipario sulla prima tappa del Campionato Italiano Open di Kite Foil organizzato dalla CKWI – Classe Kiteboarding e Wingsport Italia, andato in scena a Cagliari sabato 13 e domenica 14 marzo 2021.

Prima giornata di regate soleggiata e caratterizzata da un maestrale deciso partito da 20 nodi e cresciuto nel corso della giornata, che ha permesso di concludere le 6 prove in programma. Le condizioni hanno permesso agli atleti di raggiungere velocità che sfioravano i 40 nodi, circa 75 km orari. Nella giornata di domenica invece, il tempo perturbato con raffiche fino a 30 nodi e rovesci improvvisi ha obbligato il comitato di Regata a chiudere il campo gara alle 13.30, dopo aver svolto comunque ben 2 prove (sempre con un vento teso sopra i 20 nodi e raffiche a 27).

Dominatore indiscusso di entrambe le giornate di gara è stato il romagnolo Lorenzo Boschetti che si è esibito in un lungo ed entusiasmante testa a testa con Mario Calbucci e sul monegasco Maxime Nocher, che proprio sul campo gara di Cagliari ha vinto il titolo iridato della Classe Kite Foil.

Alla fine delle 8 prove, Boschetti ne porta a casa ben 6 e con esse il primo gradino del podio. Ottimo terzo posto per Riccardo Pianosi, giovane promessa del kiteboard Italiano che dopo aver passato l’inverno al Poetto per allenarsi è riuscito ad andare a medaglia per la prima volta in carriera.

Tra le donne domina la francese Lauriene Nolot che ha messo in fila rispettivamente Maggie Pescetto, neo campionessa Italiana della disciplina Open e Sofia Tomasoni, detentrice del titolo Italiano classe olimpica.

Questa prima prova di Campionato ha inoltre messo sotto i riflettori alcuni nomi nuovi da seguire con interesse nei prossimi mesi: Angelo Soli di Bologna, Daniele Pischedda portacolori di Cagliari e Julio Houze di Lecce, giovani senza paura e velocissimi sull’acqua che stanno raccogliendo i primi frutti di anni di allenamento e regate.

Questa tappa chiude un ciclo molto intenso di allenamenti che hanno coinvolto la città di Cagliari e alcuni degli atleti italiani e europei più forti di questa disciplina. Il prossimo appuntamento internazionale è dal 6 al 10 ottobre 2021 con il Sardinia Grand Slam, tappa finale della Kitefoil World Series. Il Campionato italiano torna invece il 10 e 11 aprile a Vada in Toscana.