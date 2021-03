Per capire se la Lombardia entrerà o meno in zona rossa “dobbiamo aspettare che arrivino i dati del Cts (Comitato tecnico scientifico), e poi si potranno fare le valutazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

“Ora monitoriamo la situazione e se ci sono situazioni di particolare gravità interveniamo”, continua Fontana, “ora non possiamo dire ‘entreremo o non entreremo in zona rossà, lo diranno i dati”.

Le aree, ribadisce il governatore lombardo, “con evidenze di particolari difficoltà sono state trasformate in arancione scuro” e al pari “se dovessimo individuare qualche provincia o qualche Comune che presenta una particolare gravità, assumeremo interventi utili per fermare la diffusione della pandemia, ma

quello che succederà domani, non lo sappiamo”.

Poco prima il responsabile della campagna vaccinale anti Covid in Lombardia Guido Bertolaso aveva affermato: “Mi sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla zona rossa”, per poi precisare che non è tuttavia “più preoccupato della Lombardia rispetto ad altre Regioni”.

