L’Isola del cinema presenta Isola Mondo edizione speciale “Riprendiamoci il futuro”, 18-28 Marzo 2021.

“TuttInsieme”di Marco Simon Puccioni(candidato ai Nastri D’Argento),

“Nessun nome nei titoli di coda”di Simone Amendola



e “My Dolly”di Fabio Schifino,presenti in questa speciale Edizione,i registi saluteranno il pubblico di MyMovies ai loro appuntamenti.



L’Isola del Cinema , l’evento di Cinema e Cultura che si svolge a Roma ogni estate da 25 anni nella location d’eccezione dell’Isola Tiberina, online dal 18 al 28 marzo sulla piattaforma di cinema MyMovies, per proporre al pubblico una nuova ed entusiasmante Edizione Speciale, dal sottotitolo “Riprendiamoci il Futuro”. Una esortazione a proiettarci oltre il momento storico che stiamo vivendo e le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. La rassegna cinematografica L’Isola del Cinema propone undici giorni di proiezioni in streaming di film italiani e stranieri, anticipate da contributi extra, come presentazioni, interviste e video messaggi di registi e attori, che verranno trasmessi su MyMovies, con accesso gratuito.

La programmazione pone particolare attenzione al cinema italiano con una selezione di opere prime e seconde, documentari, cortometraggi, film internazionali. Gli omaggi ai Maestri del Cinema e la sezione dedicata al cinema breve contribuiscono ad arricchire il programma. A completare il calendario, gli incontri letterari, a cura di Cinema & Libri, che dal 2016 organizza le presentazioni letterarie de L’Isola del Cinema, e che anche quest’anno propone alcune novità editoriali presentate dagli Autori.



Prodotto dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Lazio, il progetto è realizzato con il Patrocinio dell’Ambasciata del Giappone, dell’Ambasciata del Brasile e dell’Ambasciata di Israele, in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, l’Istituto Giapponese di Cultura, il movimento Fridays for Future, l’Associazione Marevivo, Qubit, l’Associazione Culturale Romarteventi e l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Si ringrazia per l’attività di video editing Virtual Studio.

Nella rassegna interessanti film, documentari, cortometraggi di tematiche diverse tra cui citiamo da non perdere su MyMovies:



22 marzo ore 20:00 il documentario “TUTTINSIEME”di Marco Simon Puccioni;



24 marzo ore 17:00 il cortometraggio “MY DOLLY” di Fabio Schifino

24 marzo ore 20:00 il film”NESSUN NOME NEI TITOLI DI CODA”di Simone Amendola



Per accedere al sito My Movies:

www.mymovies.it/ondemand/isola-del-cinema//

Sezione: My Movies Live

Accesso gratuito con registrazione sul portale

Per informazioni sulla programmazione consultate il sito Isola del Cinema