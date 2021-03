Le torte di pannolini: idee regalo utili

Le torte di pannolini sono un’ottima alternativa per non presentarsi a mani vuote ad un evento importante come la nascita di un bambino, oppure il battesimo. Sono, altresì, ben accette anche in occasioni quali Pasqua oppure semplicemente quando si vuole far dono alla neomamma di prodotti utili ed indispensabili, soprattutto, nei primi mesi di vita del neonato.

Le torte di pannolini: cosa sono

Le torte di pannolini sono realizzate utilizzando pannolini, appunto come suggerisce lo stesso nome, e prodotti per la cura del neonato. Si tratta di un’idea innovativa quanto utile, in particolar modo se confrontata con le numerose tutine spesso mai indossate dal bambino che cresce in fretta. Si tratta di un’idea regalo realizzata utilizzando pannolini arrotolati ma anche prodotti per la cura del bambino, caramelle e lecca-lecca per donare colore. In alcuni casi, sono presenti anche tutine.

Naturalmente, per quanto concerne il colore scelto per la decorazione, si pensi ai nastri, tutto dipende dal sesso del neonato. A parte la classica forma a torta nunziale, è possibile optare per altre soluzioni che vedono protagonisti peluches e giochi adatti al bambino nei primi mesi di vita.

advertisement

Altre varianti contemplano la forma a motorino oppure a mongolfiera. Insomma, si tratta di idee che lasciano molto campo libero all’immaginazione ed alla fantasia di colui, oppure colei, che realizza la torta. Utilità ed ingegno sono gli elementi fondamentali per questo particolare quanto originale regalo per la neomamma ed il neonato.

Le torte di pannolini: origini

L’idea delle torte di pannolini, a ben cercare, si scopre essere nata negli Stati Uniti ove è diffusa l’abitudine delle future mamme di riunirsi a poche settimane dal parto con le amiche.

Stando a quanto sostenuto da alcune fonti online, l’idea della creazione delle torte di pannolini è da attribuirsi ad una giovane ragazza inglese, Jennifer Steadman. La neomamma, si suppone, aveva l’abitudine di gettar via i pannolini utilizzati arrotolandoli ed organizzandoli, in un primo momento involontariamente, a forma di torta.

Quest’abitudine della donna portò in pochi mesi alla creazione della prima diaper cake (nome inglese della torta di pannolini) in occasione della nascita del proprio nipote.

Il regalo per le neomamme, e per il neonato, è stata velocemente apprezzata per la sua utilità anche oltre i confini americani, affermandosi sempre più prepotentemente anche in Paesi europei come l’Italia.

Per quanto sia risaputo che i pannolini siano un regalo perfetto, non sarebbe indicato presentarli nella confezione appena acquistata al supermercato, oppure in farmacia.

Per questo motivo le torte di pannolini si rivelano essere il giusto connubio tra regalo creativo che oltre ad essere bello da vedere è anche necessario ed utile.

Torte di pannolini: come realizzarle

Per poter realizzare le torte di pannolini non sono richieste particolari doti manuali, anche se sarebbe preferibile al fine di garantire un ottimo risultato operare con cognizione di causa e con una, seppur minima, conoscenza delle pratiche e delle tecniche.

Per quanto concerne il materiale per la realizzazione, naturalmente, i pannolini e poi i prodotti che si desidera regalare. Alla fantasia ed ai colori è affidato il resto.