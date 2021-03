Le cose più belle da vedere ad Ajaccio

Ajaccio è la capitale della Corsica, oltre allo splendore dei suoi paesaggi, offre ai turisti diversi luoghi di interesse artistico e storico. Durante la stagione estiva, questa meravigliosa città è una delle mete preferite da tantissime persone provenienti da varie parti del mondo, soprattutto dall’Italia.

Anche se l’estate è sicuramente il periodo con maggiore affluenza di turisti, che si riversano sulle meravigliose spiagge della Corsica, questa città si può visitare sempre, in qualsiasi stagione dell’anno, visto che d’inverno è ricca di tanti eventi culturali.

I posti della capitale da non perdere

Raggiungere la bellissima capitale della Corsica è davvero semplicissimo. Si può arrivare con l’aereo o a bordo di un traghetto. In particolare, è sicuramente una meta preferita da tanti che provengono dalla Sardegna. Se ti trovi in Sardegna e vuoi trascorrere le tue vacanze in Corsica, prenota il traghetto da Porto Torres per Ajaccio, come fanno tantissime persone ogni anno: in poco tempo raggiungerai una delle mete più eleganti e suggestive del Mediterraneo.

Tra i tanti posti di interesse da visitare ad Ajaccio c’è sicuramente la Cattedrale di Santa Maria Assunta, una splendida costruzione di stile barocco. Se sei nella captale non puoi farti scappare una visita alla casa di Napoleone, dove l’imperatore è nato e cresciuto, e dove sono oggi conservate tantissime collezioni d’epoca appartenenti alla sua famiglia.

A chi piace passeggiare all’aperto, consigliamo di raggiungere a piedi la cittadella di Ajaccio, circondata dai resti di un’antica cinta muraria, da qui si prosegue verso il porto turistico, anche questo molto suggestivo e caratteristico. Una sosta da fare assolutamente durante la visita ad Ajaccio, è quella nelle sue splendide piazze, nello specifico, a Place de Gaulle è possibile ammirare il monumento contemplativo di Napoleone, godendo anche del meraviglioso panorama che offre la terrazza che affaccia sul mare.

Ajaccio è una città completa, offre ai suoi turisti anche tantissimi divertimenti serali e notturni, ci si può intrattenere nei diversi ristoranti e locali, oppure andare a giocare nel suo elegantissimo Casinò.

Per chi sceglie di visitare Ajaccio in estate

Come abbiamo già detto, questa città della Corsica si può visitare in qualsiasi stagione dell’anno, ma per chi decide di organizzare qui le proprie vacanze estive, ci sono alcuni consigli riguardo alle spiagge più belle da poter raggiungere. Se sei un amante della tranquillità e ti piace trascorrere il tempo libero a mare in totale relax, la spiaggia più adatta è quella Saint François, a pochi passi dal centro della città.

Si tratta di una spiaggia libera, senza alcun stabilimento balneare, ecco perché conserva un’atmosfera tranquilla e rilassante. Un’altra spiaggia incontaminata, dall’aspetto selvaggio, è quella di Grand Capo di Feno, un luogo suggestivo ed affascinante situato a pochi chilometri dal centro della città.

Per gli amanti delle comodità e dei servizi, invece, consigliamo di raggiungere la spiaggia del Goeland, tra le più belle dell’isola, con una sabbia finissima e un’acqua cristallina. Sullo stesso stile sono anche le spiagge di Marinella, Barbicaja e di Macumba, che offrono distese di sabbia chiarissima ed ogni tipo di servizio.

Nei pressi della capitale, consigliamo anche una tappa alle Isole Sanguinaires, un piccolo arcipelago caratterizzato da spiagge selvagge, che offrono panorami unici e suggestivi.