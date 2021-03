“L’altra Domenica”: 28 marzo antologia presentata da Renzo Arbore

quando sulla Rete 2 Rai irrompe “L’altra domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. E oggi – in quello stesso giorno, domenica 28 marzo dalle 14.00 alle 24.00 – Renzo Arbore la riporta in tv, dedicandole e commentando per i telespettatori il palinsesto della “Domenica Con”, lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana.

Dieci ore per rivedere quella tv dell’impegno e del disimpegno, di cultura e di comicità surreale, insieme ai compagni di viaggio di tre stagioni che cambiarono la tv: dalle “ragazze parlanti” ai quiz telefonici per i telespettatori, dai balletti delle Sorelle Bandiera alle corrispondenze surreali da ogni parte del mondo, o quasi.

Un palinsesto in cui, nel pomeriggio, Renzo Arbore riporta in scena Roberto Benigni, improbabile critico cinematografico, il cugino americano Andy Luotto, Mister Ramengo – Mario Marenco, gli inviati Fabrizio Zampa, Michel Pergolani, Isabella Rossellini, Francoise Riviere e Silvia Annichiarico, e una Milly Carlucci al debutto. Volti e voci che si incrociano con quelli di altri personaggi coinvolti dalla “banda Arbore”: da David Bowie a Gianni Brera, da Paolo Villaggio a Ugo Tognazzi, da Adriano Celentano a Renato Pozzetto. Ma ci sono anche due inediti: un servizio del 1978 con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Claudia Cardinale, Mario Monicelli, Luigi Comencini dietro le quinte di“Vivement Dimanche”, la popolare trasmissione della Tv francese; e un’intervista di Pergolani al re del soul, Ray Charles, in tournée a Roma. Non manca la musica italiana: da Paolo Conte a Pino Daniele, ai quali si aggiunge la “chicca” di un debuttante Vasco Rossi con “Faccio il militare” del 1979.