“La triade apollinea: tra mito e archeologia” è il titolo del webinar del prossimo 26 marzo alle 18:30. Nel webinar organizzato su zoom dall’associazione culturale romana Happening Cult l’archeologo Lorenzo Kosmopoulos condurrà gli ospiti alla scoperta dei gemelli olimpici Artemide ed Apollo e della loro madre Latona, nel contesto della cultura religiosa e artistica greco-romana e secondo il suo approccio storico-archeologico.

Perseguitata da Giunone per essere stata amata da Giove, che la renderà madre, Latona fugge in cerca di un luogo sicuro per partorire, che trova in un’isola fluttuante nel mare, la mitica Delo.

Qui Artemide, la primogenita, aiuta la nascita del gemello Apollo, e l’isola diventa il luogo di culto principale della triade. Nei 45 minuti del virtual talk di Kosmopoulos, si seguiranno le tracce delle divinità apollinee, investigando il mito e la sua trasposizione archeologica, in un viaggio dall’Asia Minore alla penisola italica, dalla cultura ellenica a quella latina.

Per partecipare : v.saraceni@happening-cult.com