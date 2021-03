La memoria del bene: omaggio alle donne giuste. ArTheaterSardiniaNet presenta conferenza online sul tema della non-indifferenza sulla piattaforma zoom.

Lunedì 8 marzo 2021 alle ore 21.00 su Zoom

Il 6 marzo si celebra la Giornata europea dei Giusti (European day of the Righteous), proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo su proposta di Gariwo la foresta dei Giusti, per commemorare tutti coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità, quali genocidi e totalitarismi. La ricorrenza estende il concetto di Giusto elaborato dallo Yad Vashem grazie all’impegno di Moshe Bejski, che fu Presidente della Commissione dei Giusti di Gerusalemme.

La ricorrenza.

In occasione di questa ricorrenza, il Teatro Laboratorio Alkestis CRS, la compagnia d’arte Circo Calumèt insieme a Gariwo – la foresta dei Giusti e all’Associazione Culturale Memoriale Sardo della Shoah, ha organizzato l’incontro online “La Memoria del Bene – omaggio a Donne Giuste dell’umanità”, in memoria di Moshe Bejski.

L’evento intende celebrare figure femminili di giuste tra le nazioni e giuste per l’umanità. Ma non solo.

L’incontro, che si svolgerà alle ore 21.00 su Zoom, verrà introdotto dal dott. Alessandro Matta, con la relazione “Sofia, 6 marzo 1943” sull’inizio del salvataggio degli ebrei della Bulgaria e sulla figura femminile di Liliana Panitza. Seguiranno il prof. Carlo Sala, del comitato didattico di Gariwo, con “Il tribunale del Bene di Moshe Bejski e i giardini dei giusti di tutto il mondo” e la prof.ssa Anna Foa, storica e membro del comitato scientifico di Gariwo, con “Giuste delle nazioni, giuste dell’umanità”. Chiuderà quindi l’incontro la proiezione del video del cortometraggio teatrale “Looking for Antigone”, primo studio verso la produzione 2021 del Teatro Laboratorio Alkestis.

Il cortometraggio teatrale “Looking for Antigone”, con Sabrina Mascia, ha progetto artistico e regia di Andrea Meloni.

Realizzato nella Foresta di Gutturu Mannu, racconta dunque di Cassandra, voce simbolo delle donne inascoltate, alla ricerca del sepolcro di Antigone, archetipo di colei che ha difeso la legge morale a costo della propria vita.

L’incontro “La memoria del bene – omaggio a Donne Giuste dell’Umanità” è dunque il primo step di un progetto didattico-creativo. Si tratta di “Crescere nella non-indifferenza” a cura di Teatro Laboratorio Alkestis CRS con la consulenza scientifica del dott. Alessandro Matta.

All’incontro, che ospiterà un massimo di 100 partecipanti, si potrà accedere gratuitamente cliccando sul seguente link

https://zoom.us/j/96922065933?pwd=eXY4cjdtUS9kY09ZODh1TjdXeUtLUT0

(ID: 96922065933 – Passcode: 607040)