Johnson&Johnson, buona notizia per il vaccino

Vaccino. Nieddu: Johnson&Johnson, buona notizia per la Sardegna.

‘Ma alla nostra isola servono più dosi, ancora troppo poche’.

“L’approvazione del vaccino covid Johnson & Johnson da parte dell’Ema è una notizia indubbiamente positiva per la Sardegna. Contando che la prospettiva è quella di utilizzare per la prima volta un vaccino che non necessita di richiamo, e’ certamente un vantaggio sotto molti aspetti”.

Così alla “Dire” l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, dopo il via libera al nuovo vaccino anti covid dall’Agenzia europea per i medicinali.

“L’auspicio, ad ogni modo, è che questo si traduca quanto prima in un numero maggiore di dosi disponibili anche sul nostro territorio- sottolinea l’assessore-.

Le dosi che riceviamo oggi sono ancora troppo poche e continuano a pesare le incertezze sulla distribuzione”. Finora, ricorda Nieddu, “abbiamo mantenuto fermo il criterio stabilito a livello nazionale per il mantenimento del 30% delle scorte a garanzia delle seconde dosi.

Il nostro sistema sanitario è pronto ad aumentare le vaccinazioni e siamo al lavoro per dare un forte impulso alla campagna in corso, ma questo non può prescindere da una crescita del numero di dosi destinate alla nostra isola”.