Ittiri. Scuola Civica di Musica A.S. 2020/2021. Avvio preiscrizioni

Scuola Civica di Musica: si informano gli interessati che sono a disposizione le domande di pre-iscrizione ai corsi della Scuola Civica di Musica Mejlogu per l’A.S. 2020/2021

Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 31 marzo 2021 con le modalità riportate nell’avviso e nel modulo di domanda allegati

advertisement

Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. UE n. 679/2016 – Il Comune di Ittiri, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento‐processo o allo svolgimento del servizio‐attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento‐processo o cessazione del servizio‐attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR).Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.