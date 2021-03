Italia in corsa per candidatura a sede del 10° Forum dell’acqua 2024

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua e l’Italia è nella short list delle Nazioni finaliste per la candidatura a sede del Decimo Forum mondiale dell’acqua 2024.

Ecco l’annuncio: nel video i sindaci di Firenze ed Assisi, il Capo Dipartimento della Protezione Civile e il Sacro Convento di Assisi.

Video scaricabili al link:

Martini (geologo – Presidente di Italy Water Forum 2024 comitato promotore): “L’Italia è nella short list delle Nazioni finaliste per l’assegnazione del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”.

Soccodato (Chair of Advisory Board) : “Un Forum dal basso, equo, sostenibile, inclusivo, italiano! I contenuti politici del Forum proposto dall’Italia saranno assolutamente innovativi: parità di genere e partecipazione. Tutte le conferenze , i panel, la comunicazione e addirittura la logistica verranno improntate al concetto che UNESCO e ONU già chiamano “gender transformative approach”. L’inclusione e la partecipazione politica al Forum Ufficiale del Contro Forum saranno caldamente incoraggiati, durante tutto il lavoro preparatorio che ci attende”.

“Siamo nella short list delle nazioni finaliste che sarà valutata dal comitato tecnico del The World Water Council che è l’organismo deputato all’assegnazione della sede del Forum Mondiale dell’Acqua. L’Italia concorre per ospitare il World Water Forum 2024. Dunque ora è necessario che avvenga il passaggio più importante per giocarci bene questa finale e portare così il Forum in Italia per la prima volta. Un evento di livello mondiale che vede la presenza anche del Sacro Convento di Assisi che ha ideato una sessione, un incontro tra tutte le religioni per la prima volta sul tema dell’acqua. Sarà tutta l’Italia ad essere coinvolta con eventi collaterali, educational e la partecipazione dei Capi di Stato. L’obiettivo sarà la firma della Carta del Rinascimento dell’Acqua. Il Forum Mondiale sull’acqua si svolge ogni 3 anni, il prossimo anno si terrà in Africa, l’Italia è candidata ufficialmente e per la prima volta ad ospitare la X Edizione in programma nel Marzo del 2024. L’ultimo Forum Mondiale sull’Acqua si è svolto a Brasilia ed ha visto l’arrivo di ben 150.000 visitatori, con la presenza di 172 Nazioni, 56 Ministri, 12 Capi di Stato e la realizzazione di ben 100.000 metri quadrati di spazi espositivi“. Lo ha annunciato in questi minuti Endro Martini, geologo e Presidente Nazionale di Italy Water Forum 2024, il Comitato promotore, illustrando il progetto di candidatura dell’Italia nel corso della diretta “Road To Earth Technology Expo 2021” per la transizione ecologica e digitale del Paese, in svolgimento sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I lavori sono stati aperti da Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile. Interventi di Dario Nardella, sindaco di Firenze, Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Frate Antonello, Sacro Convento di Assisi, Filippo Maria Soccodato, Chair IWF Advisory Board, Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

Un evento a cura di Mauro Grassi, Laura Immà, Filippo Maria Soccodato.

“Un Forum dal basso, equo, sostenibile – ha affermato Filippo Maria Soccodato Chair of Advisory Board – inclusivo, italiano. I contenuti politici del Forum proposto dall’Italia saranno assolutamente innovativi: parità di genere e partecipazione. L’inclusione e la partecipazione politica al Forum Ufficiale del Contro Forum saranno caldamente incoraggiati, durante tutto il lavoro preparatorio che ci attende. L’inclusione non sarà qui una parola vuota: sarà vero e proprio protagonismo. Tutte le conferenze , i panel, la comunicazione e addirittura la logistica verranno improntate al concetto che UNESCO e ONU già chiamano “gender transformative approach” : si passerà dalla cosiddetta inclusione di genere alla effettiva partecipazione e gestione del Forum da parte delle donne e degli uomini, per le donne e per gli uomini, in modo non solo egalitario ma anche equo. Altro punto di rottura e , se vogliamo, rinascimento, che l’Italia porterà al Forum Mondiale a cui ci candidiamo, sarà la nostra intenzione di attivare la partecipazione del Controforum e di tutte le associazioni cosiddette “grassroots” , rappresentanti cioè dei cittadini, delle ONG sui territori. Oltre alle tradizionali ONG internazionali che hanno sempre partecipato al Forum, verranno chiamati a dire la loro e a proporre panel anche le eccellenze italiane della tradizione associazionistica e politica legate al tema acqua. Un forum di rottura, quindi, di rinascimento, di political dal basso, dei cittadini , delle donne, delle comunità, un Forum dal basso, equo, sostenibile, inclusivo“.

Costituita l’Associazione Temporanea di Scopo “Italy Water Forum 2024”, per la candidatura dell’Italia a sede del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Firenze, Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune diFerrara, Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation, Triumph Group International e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella manutenzione e valorizzazione dei centri storici e del quale fanno parte Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune di Assisi, Comune di Todi che è stato l’animatore di questo progetto. L’elenco però si sta allungando.

La cerimonia si sta tenendo nell’ambito del Webinar “Road To Earth Technology Expo 2021” per la transizione ecologica e digitale del Paese con interventi anche di Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, di Stefano La Porta, Presidente dell’ISPRA, di Michela Miletto, Coordinatore di UNESCO WWAP, di Stefano Tersigni dell’ISTAT, di Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI. Interventi tra gli altri anche di Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente con la sapiente regia di Mario Tozzi.