“Isole Niure”: dal 13 marzo sei dialoghi noir tra Sardegna e Sicilia

Con la collaborazione di ‘ Mondadori Bookstore Acireale ’, che sarà il luogo fisico dal quale verranno gestiti gli incontri trasmessi in diretta sulla pagina facebook della stessa libreria, da sabato 13 marzo prenderanno il via le presentazioni secondo questo calendario:

Era il 2 marzo del 2020, l’alba del lockdown nazionale, quando Rosario Russo, Sebastiano Ambra, Gaudenzio Schillaci e Alberto Minnella lanciarono la notizia della nascita del collettivo SiciliaNiura, descrivendolo come “un’unica penna, un solo inchiostro, una sola voce, un unico narratore che pensa con più teste; niura, come la pietra catanese; niura come una parte della storia della nostra terra”.

A un anno da quel parto, fortemente caratterizzato dall’avvento della pandemia che ne ha condizionato i progetti iniziali relegando al web anche le più piccole discussioni in seno ai quattro, viene annunciata la prima iniziativa, legata sì al web – per forza di cose – ma di grande impatto: “Isole Niure”, sei appuntamenti su piattaforma online con autori sardi e siciliani, appuntamenti che coinvolgono grandi case editrici con produzioni di successo.