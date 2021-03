“Intorcinati dentro a na bandiera”: 22 marzo la mostra in streaming

Lunedì 22 Marzo alle ore 18.00 l’inaugurazione della mostra “Intorcinati dentro a na bandiera” in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola.

Ci sarà anche la pubblicazione delle cinquine dei finalisti al Sampietrino d’oro Marguttiano 2021.

Con la collaborazione di Radio Mania facciamo cultura anche in zona rossa.

Lunedì 22 Marzo centenario della nascita di Nino Manfredi, alle ore 18.00 sulla pagina Facebook della Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola, ci sarà una diretta che sostituisce l’inaugurazione della mostra “Intorcinati dentro a na bandiera”, progettata per celebrare il grande attore romano che diretto da Magni, ha interpretato numerosi personaggi protagonisti del risorgimento italiano e che hanno contribuito all’Unità Nazionale di cui ricorre il 160° anniversario e alla proclamazione di Roma Capitale esattamente 150 anni fa.

Con la conduzione di Leonardo Di Silvio e la regia di Leonardo Palone, daremo il via alla mostra che vuole raccontare un periodo che va dal Giacobinismo al Risorgimento letto attraverso la filmografia di Magni. Molti gli ospiti collegati da Roma Massimo Wertmuller che è stato Eufemio Arquati ne In nome del Popolo Sovrano, Elena Berera che è stata Genoveffa ne In nome del Popolo Sovrano, Luc Merenda che è stato Don Josè ne ‘O Re, Maria Rosaria Omaggio che è stata Bianca Ronzani ne Il Generale, Luca Manfredi figlio del grande Nino, Tiziana Todi della Galleria Vittoria in Via Margutta. Interverrano anche Costanza Ravizza Garibaldi pronipote di Menotti Garibaldi e Andrea Tarboni Arquati discendente di Giuditta Tavani Arquati.

Anche se virtualmente inauguriamo una mostra evento che gode del Patrocinio del Comune di Velletri ,della Fondazione Francesco II di Borbone, con il sostegno dell’Istituto d’Istruzione Superiore Cesare Battisti – Liceo Artistico Juana Romani che durerà fino al prossimo 30 Settembre, quindi appena possibile potrete venire a vedere dal vivo i meravigliosi abiti di scena disegnati da Lucia Mirisola e realizzati dalla Costume d’Arte Peruzzi e dalla Sartoria Russo messi a disposizione da Iacopo Peruzzi e da Simona e Roberta Russo.

La diretta del 22 Marzo ci permetterà di rendere pubbliche le cinquine dei finalisti al Sampietrino D’ORO marguttiano 2021 previsto per il 19 Giugno al Muliplex Augustus. Un particolare ringraziamento va al Sindaco Orlando Pocci che nonostante il difficile momento che stiamo attraversando ha facilitato in ogni modo il completamento dell’allestimento e la realizzazione della mostra a dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione comunale di Velletri ha sempre posto alla cultura e alle iniziative mirate alla promozione dell’immagine del territorio.

Si ringrazia per la collaborazione Leonardo Di Silvio e Leonardo Palone per la realizzazione della diretta, Davide Fontana gestore del Multiplez Augustus e presidente dell’UECI (Unione Esercenti Cinematografici Italiani Roma Capitale),Eugenio Dibennardo Dirigente scolastico, Borbone Pantaleo Losapio Presidente della Fondazione Francesco II di Borbone Pantaleo Losapio, Francesca Piggianelli Presidente dell’Associazione culturale Romarteventi, Fabrizio Borni regista,produttore e figlio di Sandro Borni, che ha donato alla Fondazione Magni Mirisola una serie di scatti di scena del padre Sandro sul set de La Tosca che saranno esposti per la prima volta nel ricordo di Gigi Proietti indimenticato Cavaradossi a cui la mostra è dedicata, insieme a Giuseppe Puccio Peruzzi Presidente onorario della Fondazione Magni Mirisola, titolare della costumi d’arte e esperto conoscitore della storia del costume cinematografico italiano scomparso lo scorso Dicembre.