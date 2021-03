Interrogazione Giagoni (Lega): mancato pagamento contributi pesca danni da cetacei 2018/19.

“A seguito di alcune segnalazioni pervenuteci dagli operatori del settore pesca, che lamentano il mancato pagamento delle pratiche di risarcimento dei danni causati da cetacei, abbiamo presentato un’interrogazione all’Assessore dell’Agricoltura per domandarle se sia a conoscenza della situazione e quali azioni intenda, eventualmente, mettere in campo per porvi rimedio.

Le istanze in questione fanno riferimento all’annualita’ 2018/19, dunque presentano un ritardo di ben due anni!

Due anni di attesa per vedersi erogato un contributo appare quantomeno ingiusto e improponibile.

Il lavoro svolto dai nostri pescatori è assai delicato e soggetto, purtroppo, a varie avversità che non dipendono dalla loro capacità di lavoro o professionalità, appare giusto pertanto che le compensazioni loro spettanti arrivino nei modi e nei tempi corretti.

Preoccupa infatti sempre più, soprattutto in un momento storico tanto delicato e precario, la lentezza e i ritardi dell’apparato regionale preposto all’ istruttoria e ai successivi pagamenti degli indennizzi previsti dai programmi comunitari del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la pesca.”

Così il capogruppo in Consiglio Regionale della Sardegna Dario Giagoni.