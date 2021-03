Inaugurata la mostra fotografica Tottus Impari, visitabile negli spazi esterni del Municipio di Mogoro

Dal 5 marzo il Municipio di Mogoro ospita la mostra fotografica frutto del progetto “Tottus Impari”

Grazie al grande entusiasmo di Carla Piras, Cesare Prinzis, Franco Orrù, Luca Prinzis, Paolo Marongiu, Silvia Caddeo, Silvio Pia e Stefano Floris, le pareti esterne del Municipio di Mogoro sono decorate con le foto frutto del corso di fotografia tenuto da Federica Spanu e Vittorio Cannas, con la collaborazione della tutor Crystal Corda.

Il progetto “Tottus Impari” è un audace progetto pensato circa 10 anni fa dall’attuale sindaco di Mogoro Donato Cau che, in collaborazione con l’Assistente sociale Sabina Mura, ha trovato il modo per fare dell’arte uno strumento di inclusione sociale anche in un comune così piccolo.

In questi anni si è assistito alla nascita e al consolidamento di un gruppo di ragazzi e ragazze speciali, coeso e forte che, edizione dopo edizione, si è messo in gioco in laboratori di pittura, ceramica, mosaico, teatro e altro; fino ad arrivare all’edizione 2020, anno in cui si è deciso di concentrare il fulcro dell’esperienza sulla fotografia.

L’Amministrazione ha puntato su questa arte che offre svariati spunti di riflessione: l’intenzione è stata fin da subito quella di offrire ai partecipanti la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sul mondo che ci circonda e, da un altro lato, quello di offrire all’osservatore la possibilità di guardare la vita con occhi diversi.

In questo periodo in cui le distanze sono dovute, questo progetto è uno strumento efficace per facilitare l’inclusione e la vicinanza. L’Amministrazione ritiene che il risultato raggiunto sia decisamente positivo: in primo luogo ha dato a Carla, Cesare, Franco, Luca, Paolo, Silvia, Silvio e Stefano un’occasione fondamentale per creare una squadra forte, in cui la condivisione di un’esperienza stimolante è stata una spinta per rafforzare la propria personalità e il rapporto con gli altri; in secondo luogo ha dimostrato in che modo la comunità può uscire rafforzata da un progetto come questo, dato l’affettuoso riscontro che i cittadini stanno riservando a questa iniziativa.

La mostra fotografica si potrà visitare in ogni momento, nel rispetto delle norme per il contrasto della diffusione del COVID-19, all’esterno del Municipio.

L’Amministrazione sta pianificando di proseguire con “Tottus Impari”, nella speranza di regalare ancora tanta ricchezza a chi vorrà accoglierla; e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al progetto e che, in tutti questi anni, hanno reso possibile la sua realizzazione.