Il punto di Roberto Napoletano. La Lombardia va commissariata

Covid e vaccini. Nell’interesse delle imprese e delle famiglie lombarde, ma prima ancora perché non si possono pregiudicare i tempi della ripresa del Paese.

Con questi uomini e con queste strutture che hanno la responsabilità di guidare una comunità di undici milioni, si può vincere la guerra dei vaccini in Europa, ma si perde drammaticamente in casa. Perché loro i vaccini non li sanno fare nei tempi che servono. Non sanno riconoscere le priorità e non hanno metodo



di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia

Covid e vaccini IL “CRIPTO leghista”, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza Stato-Regioni, meno di dieci giorni fa: “Ha ragione Salvini, ristoranti aperti anche la sera”. Non sappiamo se si riferiva a lui il professore bolognese, Pierluigi Viale, che definendo drammatica la situazione sanitaria del suo territorio, ha ripetuto ieri più volte in diretta Sky: “Siamo arrivati ballando sull’orlo del baratro”. Il professor Sebastiani sempre ieri in diretta Sky, stesso programma, deve commentare i suoi grafici sulla epidemia, ma prima sente il bisogno di dire: “Ho appena visto un servizio tv da Marte”. advertisement Covid e vaccini

