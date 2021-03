Il Crei attiva un Help Desk per aiutare gli emigrati Sardi

Hanno competenze ed esperienze che sarebbero fondamentali per il rilancio del tessuto produttivo isolano. A causa della Pandemia hanno perso il lavoro che svolgevano all’estero, oppure sono stati costretti a ritornare per assistere un familiare e ora si trovano in difficoltà. È questo l’identikit dei destinatari dell’iniziativa promossa dal Crei Acli e finanziata dalla Fondazione di Sardegna.

Si tratta di un help desk creato per dare un servizio di orientamento, sostegno e accompagnamento al lavoro e alle agevolazioni attive su tutto il territorio regionale, a tutti gli emigrati sardi cosiddetti di ritorno. L’obiettivo principale è quello di aiutarli a reinserirsi con successo nel tessuto produttivo e allo stesso tempo far sì che le loro potenzialità e competenze possano aiutare la nostra economia.

I servizi offerti

I principali servizi offerti sono:

l’orientamento ai servizi sul territorio e accesso alle prestazioni sociali;

il supporto normativa e procedure amministrative;

l’orientamento al lavoro e allo studio; il sostegno alla creazione d’impresa.

L’help desk riceve su appuntamento. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria alla mail: crei.osservatorioregionale@gmail.com