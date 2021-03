Green Economy: crescono le emissioni finanziarie

Cresce del 29% nel 2020 e crescerà ancora di un ulteriore 12% nel 2021 il mercato degli strumenti finanziari legati a esiti positivi in ambito ambientale, sociale e della sostenibilità. A metterlo in evidenza è Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, basandosi su dati Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

L’analisi di Ener2Crowd.com

«Nonostante la grave contrazione economica legata alla pandemia, il settore finanziario delle obbligazioni e dei prestiti a scopo ambientale, sociale e sostenibile ha infatti raggiunto il nuovo record di 732,1 miliardi di dollari di emissioni nel 2020 e raggiungerà gli 821 miliardi nel 2021» puntualizzano gli analisti di Ener2Crowd.com.

A guidare la tendenza in termini di incremento percentuale sono obbligazioni emesse per raccogliere fondi per l’occupazione, la sanità pubblica e l’istruzione (social bonds) che registrano un +600%; le obbligazioni legate alla sostenibilità (sustainability-linked bonds) che registrano un +232%; i «sustainability bonds» in crescita dell’81% e i «green bonds» che sono lievitati del 13%, andando a toccare la cifra record di 305,3 miliardi di dollari.

Nel 2020 perdono invece il 15% sia i «sustainability-linked loans», che scendono a 119,5 miliardi di dollari, sia i «green loans», che calano a 80,3 miliardi di dollari. Ma entrambi – secondo le proiezioni di Ener2Crowd.com – saliranno del 35% nel 2021, superando rispettivamente i 161 miliardi di dollari (sustainability-linked loans) e i 108 miliardi di dollari (green loans).

«Grazie soprattutto al “lending crowdfunding”, il prestito alle imprese da parte dei piccoli e medi investitori, sono proprio questi due segmenti “loans” ad avere le maggiori prospettive di crescita» sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30 del 2020. (AJ-Com.Net).