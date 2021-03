Giornate Fai Scuole 2021: due video del liceo Canopoleno di Sassari

Da lunedì 8 a sabato 13 marzo tornano le Giornate Fai, il grande evento nazionale che il Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola.

A Sassari, gli studenti della quinta Liceo Classico ad indirizzo Europeo del Convitto Nazionale Canopoleno (unica scuola dell’Isola ad aver aderito all’iniziativa, con il sostegno del rettore Stefano Manca) preparati dal loro professore di Storia dell’Arte, Mario Matteo Tola, grazie a un progetto di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) presenteranno con due video in diretta il Complesso monumentale di San Giacomo, proprietà sin dalla metà del XVI secolo dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte, sodalizio tutt’ora esistente e attivo nel sociale che cortesemente ha reso disponibile il tempio e le sue pertinenze.

Sarà un percorso che racconterà la storia dell’Arciconfraternita, nel quale sarà presentata la chiesa con alcuni dei locali annessi e illustrati alcuni dei preziosi arredi che essa contiene.

Si tratta di due video – collegati uno all’altro ma fruibili anche in maniera autonoma – che saranno trasmessi sabato 13 marzo alle ore 15 il primo, e alle ore 16 il secondo. Ad ogni video seguirà uno spazio per rispondere in diretta alle eventuali domande che dovessero pervenire nella chat di Instagram. Per seguire le dirette sarà sufficiente collegarsi con Instagram sul canale “faisassari” o, da internet, sul sito nazionale del FAI.

advertisement

Le Delegazioni FAI territoriali organizzano un palinsesto di dirette Instagram interamente condotte dagli studenti che, come Apprendisti Ciceroni, illustreranno moltissimi luoghi identitari in tutta Italia rendendoli fruibili online grazie alle Delegazioni FAI attive sul territorio nazionale.Tutte le visite in diretta Instagram e caricate sui canali IGTV delle Delegazioni FAI saranno condotte dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente preparati dai volontari FAI o dai loro docenti: un’opportunità per avvicinare il mondo dei giovani alla storia e alla cultura italiane.

Per un’intera settimana gli studenti avranno la possibilità di scoprire meravigliosi tesori d’Italia e di approfondire la conoscenza del territorio italiano collegandosi direttamente al sito https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole/il-social-wall-con-le-dirette-instagram, o agli account Instagram della Delegazione FAI di Sassari.