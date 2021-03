Giornata Mondiale dell’Acqua, ANBI

Domani la Giornata Mondiale dell’Acqua con la candidatura ufficiale dell’Italia ad ospitare il X Forum Mondiale dell’Acqua del 2024!

Sarà il Primo Forum Mondiale sull’Acqua del dopo COVID.

Interverranno: Endro Martini, Presidente del Comitato Promotore, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Dario Nardella, Sindaco di Firenze, Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, Frate Antonello, Sacro Convento di Assisi, Filippo Maria Soccodato, Chair IWF Advisory Board e Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

Alle 12 e 15 l’annuncio ufficiale della candidatura all’interno dell’evento “Road To Earth Technology Expo 2021” per la transizione ecologica e digitale del Paese che avrà inizio alle ore 10 con l’intervento di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

Martini (geologo – Presidente di Italy Water Forum 2024 comitato promotore): “E’ la natura che ci dice come gestire l’acqua. Dobbiamo progettare il presente per un futuro sostenibile e durevole: serve un cambiamento globale. Il mio è un appello a sostenere la candidatura in tutte le forme possibili affinché il primo Forum Mondiale dell’Acqua post – pandemia si svolga in Italia, a Firenze e ad Assisi”.

“L’organizzazione del World Water Forum 2024 in Italia sarebbe il giusto riconoscimento ad una cultura dell’acqua, che dall’Impero Romano ad oggi vede l’Italia fra i Paesi, leader nel mondo”. Lo ha affermato Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), a sostegno della candidatura dell’Italia a sede del X Forum Mondiale dell’Acqua del 2024, il prossimo si svolgerà a Dakar.

“I Consorzi di bonifica ed irrigazione sono portatori di una cultura idraulica, che ha saputo evolversi nel tempo, adeguandosi alle trasformazioni della società grazie ai principi di autogoverno e sussidiarietà che, in maniera diversa, ne hanno attraversato la storia, facendone un esempio studiato nel mondo.

Ogni anno – ha proseguito il Presidente di ANBI- delegazioni anche di Paesi leader nella gestione idrica, come Israele ed Olanda, vengono in Italia a studiare il nostro modello di gestione del territorio. E’ uno scambio proficuo di esperienze fra realtà diverse, ma accomunate dal rispetto verso una risorsa vitale da saper utilizzare nella maniera più efficiente.

E’ quello dell’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica, ovunque nel mondo, uno dei temi, che accompagnerà il dibattito preparatorio all’evento del 2024, per il quale abbiamo aderito fin da subito al comitato promotore della candidatura italiana. Garantire concretamente l’accesso all’acqua potabile per tutti è ancora una sfida lungi dall’essere vinta.

Nel mondo – ha concluso Vincenzi – muoiono 8 milioni di persone all’anno per le conseguenze della siccità o per malattie legate alla mancanza di servizi igienico-sanitari e di acqua potabile; ancor più tragico è pensare che, secondo l’Onu, 3.900 bambini al giorno perdono la vita per gli stessi motivi. Auspichiamo che, come la storia insegna, Firenze, Assisi e Roma possano essere, ancora una volta, culla di una nuova civiltà”.

E domani Lunedì, 22 Marzo, alle ore 12 e 15 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentazione della Candidatura Italiana a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024. Interverranno: Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Frate Antonello, Sacro Convento di Assisi, Filippo Maria Soccodato, Chair IWF Advisory Board, Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

Un evento a cura di Mauro Grassi, Laura Immà, Filippo Maria Soccodato,

Il tutto nell’ambito del Webinar “Road To Earth Technology Expo 2021” per la transizione ecologica e digitale del Paese che avrà inizio alle ore 10 con gli interventi di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, di Stefano La Porta, Presidente dell’ISPRA, di Michela Miletto, Coordinatore di UNESCO WWAP, di Stefano Tersigni dell’ISTAT, di Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI. Interventi tra gli altri anche di Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente con la sapiente regia di Mario Tozzi.

“Un Forum dal basso, equo, sostenibile – ha affermato Filippo Maria Soccodato Chair of Advisory Board – inclusivo, italiano”.

L’Italia di San Francesco, di Leonardo Da Vinci, l’Italia del Rinascimento, delle Aree Marine protette, dei 7500 Km di coste, dei Geoparchi!

“E’ la natura che ci dice come gestire l’acqua. Dobbiamo progettare il presente per un futuro sostenibile e durevole: serve un cambiamento globale.

Da italiano, da toscano e poi umbro di adozione – ha dichiarato Endro Martini, geologo e Presidente Nazionale di Italy Water Forum 2024 – non potevo che pensare a due città simbolo: Firenze e Assisi e a due uomini a cui tutto il Mondo guarda che sono Francesco di Assisi e Leonardo Da Vinci, al dialogo tra uomo e natura di Francesco a cui venne detto: “Va’, ripara la mia casa, come vedi è tutta in rovina”, e al Rinascimento come rinascita di Firenze dopo la disastrosa alluvione dell’Arno del 1966 e al Rinascimento fiorentino dopo un buio medioevo.

Nel predisporre il progetto di candidatura dell’Italia al Forum Mondiale dell’Acqua 2024, con Filippo Maria Soccodato, Chair of Advisory Board ci siamo ispirati a questi momenti storici alla necessità di un cambiamento globale in cui l’acqua sia il collettore unico che unisce la Carta sulla mitigazione e riduzione dei disastri, l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e l’accordo sul clima di Parigi.

Siamo in viaggio dunque verso il Green Deal Europeo, siamo in viaggio per accogliere in Italia il Forum Mondiale dell’Acqua come luogo di tutti, senza esclusioni. Un Forum di Rinascimento per l’ Acqua, di politica dal basso dei cittadini, delle donne e delle comunità. Water Rinascimento, abbiamo detto.

L’Italia fortemente colpita dalla pandemia è pronta a questa sfida pericolosa, ma allo stesso tempo rivoluzionaria. L’Italia con i suoi 7500 Km di costa, i 1200 fiumi, i tanti laghi, i ghiacciai e le acque termali rappresentative di tutte le risorse e di tutte le emergenze e comunque di tutte le problematiche legate all’acqua è, nonostante la pandemia PRONTA”.