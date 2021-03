Giampaolo Celli: confermato per firmare abbigliamento “Amici 2021

Per il terzo anno consecutivo Giampaolo Celli firma l’abbigliamento dei concorrenti del serale di “Amici 2021”, il programma condotto da Maria De Filippi.

Nuovo outfit per gli allievi del seguitissimo talent show di Canale 5 AMICI; abbandonate le tute del serale che da anni eravamo soliti vedere, per la prima volta i ragazzi di AMICI portano la Griffe dei Celli Brothers (ossia i fratelli Giampaolo e Alessia Celli, i fashion designers della Maison). Come si è visto nel corso della prima puntata, oltre ai 100 abiti per il corpo di ballo, i fratelli Celli hanno creato delle giacche dal tocco glam per i concorrenti, come quelle indossate da Ibla e Deddy. L’allievo Esa, invece, in anteprima ha indossato un chiodo con borchie che fa parte della nuova collezione dei fratelli Celli e nelle prossime puntate ne vedremo altri ancora. Quest’ultimo capo è da 90 anni un evergreen che ha affascinato star del calibro di Michael Jackson, Marlon Brando e molte altre: un omaggio dei Celli Brothers per questa edizione speciale di AMICI.

La Maison Celli è attiva da più di 60 anni nel campo degli abiti da sposa realizzati rigorosamente a mano; grazie alla qualità dei tessuti e alla professionalità, durante il corso degli anni il marchio di famiglia diventa celebre tanto da essere apprezzato anche nel mondo dello spettacolo diventando sponsor ufficiale di “Miss Italia”, le vincitrici diventano loro testimonial durante le varie campagne pubblicitarie delle nuove collezioni. Ma non finisce qui, perché sono molti i volti noti a indossare i loro abiti: Ilary Blasi e Francesco Totti scelgono per la Prima Comunione di Chanel una creazione della Maison Celli; altri abiti sono stati creati per le protagoniste di alcuni spettacoli, tra queste Valeria Marini, Eva Grimaldi, Manuela Arcuri.

advertisement

Al cinema vestono grandi attori del calibro di Virna Lisi in “Baciamo le mani”, ancora, Nino Frassica, Paolo Conticini. In teatro anche l’attrice Giuliana De Sio si è affidata al nome della Famiglia Celli, come lei anche Raffaele Paganini, Gino Paoli e tanti altri ancora. Le creazioni di Maria Celli vengono scelte per un red carpet scintillante durante la Festa del Cinema di Roma celebrando la divertente wedding comedy “C’est la vie -Prendila come viene” dei registi del film campione d’incasso “Quasi Amici” e nel 2014 diventa la prima griffe romana in Italia a creare la linea arcobaleno per le coppie lgbtq trionfando al Gay Wedding per aver sfilato in passerella presentando lo smoking bianco per i due sposi, mentre nel 2016 presenta anche tailleur pantalone e smoking bianco anche per le due nubende.

In tv è ben nota la collaborazione con Grande Fratello, col quale ha curato ha curato i look di Iva Zanicchi, opinionista in studio al fianco di Cristiano Malgioglio e dal 2018 nel talent show Amici di Maria De Filippi creando le divise per i concorrenti della squadra bianca e blu.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché la famiglia Celli è stata la protagonista de “L’atelier delle Meraviglie”, programma tv andato in onda su Real Time lo scorso anno e causa covid si aspetta il nuovo ciak per la seconda stagione.