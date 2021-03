Giagoni (Lega): “Vittoria di tutti i territori!”

Dopo un lungo e tortuoso dibattito è stato approvato questa sera il testo unificato di riorganizzazione degli Enti Locali.

“L’approvazione del testo di quest’oggi non è altro cha la vittoria di tutti i territori dell’isola! La vittoria delle zone più periferiche, la vittoria delle comunità locali, la vittoria delle identità e peculiarità di ogni area della Sardegna.”

Commenta al termine della seduta Dario Giagoni, capogruppo in Consiglio Regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna.

“Come tutti i temi di gran rilevanza, ovviamente non è stato esente da visioni e aspettative differenti, anche in seno alla stessa maggioranza, per le quali il nostro gruppo ha cercato di fungere da collante, ricucendo gli strappi con equilibrio e pazienza.

Per questo ancor di più oggi possiamo dire di essere soddisfatti del risultato finale, soddisfatti della promulgazione di una legge che restituisce pari dignità a tutti i territori, che mira a ridurre anche il senso di inferiorità delle aree del nord Sardegna rispetto al sud, soddisfatti di aver tenuto fede a quelle promesse fatte in campagna elettorale ai nostri elettori. La necessità di riordinare il sistema delle autonomie locali, che spesso e volentieri ci è pervenuta dagli stessi amministratori, non era ulteriormente rimandabile.

Si tratta di una prima risposta in tal senso che ci darà la possibilità di rispondere in termini di efficienza e funzionalità alle esigenze dei territori in un’ottica di equilibrio e uniformità.” conclude in leghista.