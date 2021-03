Giagoni (Lega): “La risposta dell’assessore Murgia”

“Accogliamo con favore le dichiarazioni dell’assessore dell’agricoltura, Gabriella Murgia, sui corsi di formazione sul benessere animale.

Al fine di poter rispettare le normative attualmente in vigore, in tema di emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, per quest’anno l’agenzia ha disposto la frequenza del corso a distanza, utilizzando la piattaforma telematica ZOOM e comunicando agli stessi allevatori le modalità di partecipazione a solo mezzo PEC.

Un problema per molti operatori, che ci hanno segnalato il proprio disagio, prontamente recepito e portato all’attenzione dell’assessore dapprima con la deposizione di un’interrogazione in Consiglio Regionale, rafforzata in un secondo tempo con una lettera spedita a mezzo PEC proprio ieri sera.

Trovare soluzioni che consentano eguale trattamento a tutti gli operatori del comparto è, deve essere, obbiettivo comune.

Il nostro intento, come ben ricorda l’assessore, è quello di scongiurare il rischio di mettere in pericolo la salute dei partecipanti senza però incorrere nel rischio di escludere, dai corsi prima e dai contributi poi, tutti quegli operatori colpevoli solo di non avere una conoscenza tecnologica avanzata o che vivono in aree che vivono in una situazione di grave gap infrastrutturale che non consente una connessione internet agevole.

Lavorare insieme nella stessa direzione paga sempre da ogni sforzo, ora l’impegno di tutti è quello di fare in modo che le parole spese si trasformino in fatti.”

Così il capogruppo in consiglio regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna, Dario Giagoni.