Fordongianus: sesta tappa del Tour Family in Sardegna

Nessun uomo è un’isola… e neppure nessun Comune può navigare da solo nella complicata vita moderna per incidere positivamente e generare un reale cambio di passo nelle politiche di benessere familiare. Ecco perché è nato il Network dei Comuni Amici della Famiglia.

Benessere familiare a 360 gradi da zero a 99 anni che, dall’ottobre 2017 con la nascita del Network ad Alghero, si espande in tutta Europa, dal Portogallo all’Ungheria, e tutto per esportare buone pratiche che agevolino le amministrazioni e le aziende nella gestione di programmi e progetti inclusivi e tesi al benessere umano.

Dal #farefamiglia al #farerete per generare cambiamento

È cosi che in queste sei tappe del Tour Family in Sardegna abbiamo raddoppiato il numero di comunità aderenti al Network. Solo nell’ultima settimana Bono, Busachi, Nuoro, Torralba e l’Unione Comuni del Villanova hanno scelto di sposare il progetto e mettersi in cammino.

«La famiglia – dichiara il sindaco di Nuoro Andrea Soddu – svolge un ruolo fondamentale all’interno della comunità, per questo deve essere sempre al centro dei nostri pensieri e della nostra attenzione. L’amministrazione comunale continuerà a mettere il massimo impegno per rafforzare i servizi e intraprendere iniziative che perseguano il benessere e il sostegno per i nuclei familiari».

Il progetto

Il progetto – che ha come obiettivo quello di mettere in rete i comuni dell’isola per il benessere familiare e certifica quanto di family c’è nella nostra Sardegna – sta presentando l’esperienza della rete italiana dei “Comuni amici della famiglia” attraverso le testimonianze di amministratori e insieme al contributo del Comune di Alghero, città pilota del Network Family in Italia.

La regione Sardegna, in collaborazione con l’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, e con il supporto di TSM-Trentino School of Management vuole infatti presentare alle municipalità sarde un’esperienza innovativa in tema di politiche di benessere familiare incentivando la diffusione del Network “Family in Italia” partito con il comune di Alghero che grazie anche al Marchio Family è riuscito a trovare la strada giusta per proseguire il percorso di sensibilizzazione.

La tappa a Fordongianus

È in questo punto del cammino che arriviamo a Fordongianus, comune abitato da 858 persone nella regione storica del Barigadu. È un paesino incuneato tra i monti della valle del Tirso e deve la sua fama alle fonti di acqua calda e alla trachite. Mèta ambita di itinerari storico-archeologici e per le acque termali vede diminuire il numero di residenti inesorabilmente anno dopo anno. A Fordongianus la curva in ascesa da 1.137 abitanti del 1861 ha raggiunto il suo picco nel 1951 con 1.671 persone, poi la discesa. Nel 2020, 937 cittadini, oggi 858. Con questi dati abbiamo incontreremo il primo cittadino Serafino Pischedda giovedì 25 marzo nella prossima diretta del Tour Family.

L’incontro

Sarà la giornalista Erika Pirina a moderare l’incontro durante il quale Mauro e Filomena Ledda, Coordinatori del Network nazionale Comuni Amici della Famiglia, racconteranno il grande progetto del Network.

Giovanni Deiana, Dirigente Servizio Politiche per la famiglia della Regione Sardegna, specificherà perché e come l’isola ha scelto di sposare il progetto Family e come verrà portato avanti.

Ospite d’onore sarà il sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda, che approfondirà il tema dell’importanza di fare rete per superare le criticità della denatalità e del portare avanti politiche familiari che incidano profondamente nel territorio.

Sara Maria Grazia Salaris, assessora alla Qualità della Vita del comune di Alghero, a raccontare l’importanza di aderire al Network e il lavoro svolto finora dalla municipalità algherese all’interno dei “Comuni Amici della Famiglia”.

Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento racconterà i benefici delle politiche familiari per lo sviluppo economico sociale e il grande lavoro portato avanti dal network.

La pillola dell’esperto sarà affidata al pediatra e studioso Paolo Masile che introdurrà il binomio natalità e sviluppo economico.

Il Family in Trentino sarà raccontato dal sindaco di Luserna Gianni Nicolussi Zaiga.