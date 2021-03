“Ricandidarmi? Se guardo avanti di due anni io desidero vedermi solo come colui che ha contribuito a dare una risposta ai cittadini e lottato per sconfiggere il virus. Questo è il mio chiodo fisso: tutto il resto non riesco neanche a pensarlo”.

A dirlo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a “True Show” su Telelombardia.

Ripercorrendo l’ultimo difficilissimo anno, Fontana ha spiegato

che “è stato un anno dove abbiamo sofferto moltissimo, un periodo imprevedibile. Sono invecchiato personalmente, e abbiamo sofferto tutti tanto.

Abbiamo avuto tantissimi lutti, spesso non siamo riusciti a dare risposte, specie a inizio pandemia dove mancavano mascherine e tamponi per poterci difendere. Abbiamo discusso tante volte con il governo per cercare soluzioni e abbiamo dovuto chiedere ai lombardi sacrifici rispetto alle loro libertà personali e alla loro quotidiana normalità”.

