Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Risarcimento dei danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)” e l’altro relativo alla misura “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”.

Per quanto riguarda l’avviso “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” l’assessorato comunica le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste.

Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico SIPES .

Le domande devono essere presentate dalle ore 12.00 del 12 aprile 2021 alle ore 12.00

del 28 maggio 2021.

Le domande di sostegno presentate oltre i termini non verranno accettate dal sistema.

