Fondazione Cdp ed Eit Digital per formazione talenti digitali

Fondazione Cassa Depositi e Prestiti ed EIT Digital annunciano l’avvio della collaborazione per la promozione del “Fondo di formazione per i talenti digitali di domani” e le attività della “EIT Digital Master School”.

La partnership nasce dall’incontro delle mission delle due Istituzioni e prevede l’impegno economico fino a 300.000 euro della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di 20 borse di studio, del valore di 15.000 euro l’una, a copertura completa delle spese universitarie per accedere alla EIT Digital Master School e per il supporto dei costi vivi degli studenti durante il loro percorso di formazione.

La EIT Digital Master School è un programma biennale di doppia laurea con 8 specializzazioni tecnologiche nel campo del digitale: Autonomous Systems; Cloud and Network Infrastructures; Data Science; Cyber Security; Digital Manufacturing; Embedded Systems; Fintech; Human Computer Interaction and Design.

Le specializzazioni includono, oltre alla formazione tecnica, corsi di innovazione e imprenditorialità.

Il programma è già attivo in diverse università europee partner di EIT Digital, tra cui: l’Università di Trento, il Politecnico di Milano, la TU Berlin e la Sorbonne Universitè. Al fine di assegnare le borse di studio, Fondazione CDP nominerà una Commissione che stabilirà i criteri per la selezione degli studenti provenienti da un pool di candidati italiani condivisi con EIT Digital.

Le borse finanziate da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti saranno assegnate nel mese di Giugno 2021 e verranno erogate da EIT Digital attraverso “Il Fondo di formazione per i talenti digitali di domani”.

L’obiettivo della Fondazione CDP è garantire e sostenere la crescita economica dell’Italia supportando lo sviluppo del capitale umano attraverso adeguati percorsi formativi che favoriscano l’ingresso dei giovani nei settori chiave del mondo del lavoro.

