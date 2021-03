Festival di Sanremo, il rammarico di Fabrizio Venturi

“Siamo molto dispiaciuti per non aver avuto la possibilità di cantare, sul Palco del Teatro Ariston, la nostra canzone dedicata alle vittime del crollo del Ponte Morandi” dichiara il noto cantautore toscano Fabrizio Venturi.

L’artista fiorentino, da sempre molto attento alle tematiche sociali, ha scritto una canzone insieme ad altri due autori di calibro internazionale dedicata alle vittime del crollo del Ponte Morandi ed ai loro parenti.

“Abbiamo presentato il progetto, di natura benefica, tre mesi fa – ha aggiunto Venturi – e mi preme sottolineare, in merito, che la canzone è un capolavoro, che i cantanti sono fenomenali e che, pertanto, sarebbe stata una grande cassa di risonanza a favore delle vittime del Ponte Morandi, le quali sarebbero state beneficiarie dei diritti di autore della canzone, nonché di una generosa somma di denaro offerta da una squadra di serie A di Basket. Peccato che il progetto non ha avuto la possibilità di essere realizzato! Ringraziamo, tuttavia, il Comune di Sanremo e la RAI, per il grande impegno profuso a favore della musica italiana, che ha consentito, nonostante le difficoltà create dalla pandemia, l’organizzazione del Festival di Sanremo anche quest’anno”