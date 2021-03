FAI Sardegna. Progetto “Divina Sardegna”

Giovedì 25 marzo, presso la sede della Biblioteca Comunale di Sassari a Palazzo d’Usini (in Piazza Tola, 1) il FAI – Sardegna presenta alla stampa il progetto “Divina Sardegna” nato per celebrare Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte, con una ricca serie di eventi su scala regionale a cura dei presìdi territoriali sardi del Fondo Ambiente Italiano; a fare da filo conduttore i “Ricordi di Sardegna nella Divina Commedia”, che saranno alla base di una serie di percorsi culturali tra castelli, borghi, luoghi storici e personaggi citati nell’opera.

A inaugurare la serie di eventi, proprio in occasione del Dante Dì (la Giornata istituita dal MIBAC in onore di Dante Alighieri), la presentazione del progetto, a cui interverranno Rosanna Arru, Assessore alla Cultura del Comune di Sassari e Monica Scanu Presidente del FAI Sardegna; a seguire, l’eccezionale presentazione di un’edizione quattrocentesca della Divina Commedia, illustrata dalla ex-direttrice del sistema bibliotecario di Sassari Cristina Cugia, e dallo storico Federico Francioni, autore del volume “Dante e la Sardegna” (edito nel 2012 da Condaghes).

Date le restrizioni dovute alle normative per il contrasto della diffusione del Covid-19, la conferenza stampa si terrà in presenza a porte chiuse, solo su invito. I giornalisti e gli operatori video potranno accedere previa prenotazione alla mail segreteriafaisardegna@fonadoambiente.it, comunicando nome, cognome, mail e numero di telefono, e, sul posto, attenendosi alle regole per la sicurezza previste dalla normativa vigente.

La conferenza verrà inoltre trasmessa in diretta sul canale Facebook del FAI Sardegna.