Emergenza Covid, la Giunta proroga i Piani terapeutici fino al 30 giugno

La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore della Sanità, ha approvato la delibera che proroga fino al 30 giugno la validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici per tutti i pazienti con patologie croniche assistiti dal sistema sanitario regionale. Restano valide fino alla stessa data anche le esenzioni del ticket, previste per reddito e per patologia, per l’accesso alle visite specialistiche e agli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Prorogato inoltre l’accordo con Federfarma per la distribuzione nelle farmacie dei medicinali del prontuario ospedale-territorio (PHT).

“Massima attenzione per i pazienti fragili. L’emergenza non è ancora finita – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – e il virus ci impone di mantenere alta la guardia. Mentre la campagna di vaccinazione va avanti, la proroga dei piani terapeutici consente di evitare ai soggetti più vulnerabili di dover accedere alle strutture sanitarie per espletare le trafile legate al rinnovo dei piani. Un provvedimento che comunque, come già avvenuto in precedenza, non impedisce ai medici prescrittori di visitare i pazienti e intervenire sui piani in corso, qualora lo ritenessero opportuno”.