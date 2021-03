Dorgali. Tavolo Sardegna Bio – XVII° incontro di Animazione Territoriale Martedì 23 marzo, alle ore 11

Tavolo Sardegna Bio – XVII° incontro di Animazione Territoriale Martedì 23 marzo, alle ore 11

Tavolo Sardegna Bio: Martedì 23 marzo, alle ore 11, si svolgerà il XVII° incontro di Animazione Territoriale, rivolto ai portatori di interesse dove si tratterà la Presentazione e condivisione del fascicolo di progetto per il costituendo Bio distretto “Sardegna Bio”, promosso dal Comitato costituito da: Associazione di Produttori Sardegna Bio, Coldiretti Sardegna, ANCI Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Cagliari e Fondazione ITS di Sassari e con il supporto tecnico dell’Agenzia regionale Laore Sardegna.

L’incontro, a causa delle misure di sicurezza per la salute che si devono adottare per mitigare il rischio di contagio da Covid 19, si svolgerà in modalità videoconferenza, previa registrazione all’indirizzo https://attendee.gotowebinar.com/register/8627078707328910608https://attendee.gotowebinar.com/register/8627078707328910608