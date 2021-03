Donne e sostenibilità in agricoltura, il contest di Istat.

L’Istat dà il via al premio “Donne e Sostenibilità”, iniziativa volta ad evidenziare i tanti talenti femminili che operano in un’ottica green e innovativa nel settore agrario e zootecnico.

Promosso nell’ambito della campagna di comunicazione del 7° Censimento generale dell’Agricoltura, la cui rilevazione è attualmente in corso, la competizione selezionerà le storie e i progetti di quelle agricoltrici che ogni giorno si distinguono per ridurre l’impatto della propria attività sull’ambiente, preservando così l’ecosistema generale.

advertisement

Il premio ” Donne e sostenibilità” è pensato per un settore, quello agricolo, che vede le donne presenti in tutte le mansioni del comparto con ruoli sempre più determinanti nei processi innovativi per la sostenibilità green e nelle aziende agricole in cui le attività multifunzionali rappresentano il motore pulsante (agriturismi, fattorie didattiche, trasformazione e vendita di prodotto, produzione di bioenergia, ecc.).

COME PARTECIPARE

Fino al prossimo 31 maggio attraverso il sito ufficiale del 7° Censimento generale dell’Agricoltura (https://7censimentoagricoltura.it/) imprenditrici e lavoratrici potranno sottoporre la propria candidatura al Premio registrandosi nella sezione dedicata e inviare un breve video o un succinto scritto, accompagnato da foto, che racconti il loro impegno negli ambiti: tutela del suolo e della biodiversità; benessere animale; filiere sostenibili per lavoratori e territorio; utilizzo di nuove tecnologie; fonti rinnovabili; economia circolare.

La partecipazione è gratuita.

SELEZIONE E PREMIAZIONE

Dal 1° giugno al 10 settembre 2021, le Video-Storie inviate verranno pubblicate sul sito del 7°censimentoagricoltura e qui potranno essere votate via web dagli utenti.

Dopo la chiusura delle votazioni, una giuria di esperti – composti da rappresentanti dell’Istat e giornalisti di settore – esprimerà il proprio giudizio, integrando quello espresso in preferenze da parte degli internauti. Una campagna social accompagnerà tutta l’operazione concorsuale.

La vincitrice del Premio “Donne e sostenibilità” sarà premiata dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo con una targa dedicata nel corso di una cerimonia ufficiale a Roma (online, se le norme per il Covid non lo consentiranno). La sua storia verrà promossa sui media e rilanciata dagli account social dell’Istituto Nazionale di Statistica.

FINALITÀ

In attesa della conclusione del Censimento generale dell’Agricoltura, le cui operazioni di raccolta dei dati presso le aziende (circa un milione e 700mila) termineranno il prossimo 30 giugno, il contest si propone di offrire visibilità e di dare voce a tutte quelle donne agricoltrici impegnate nella quotidiana ricerca di soluzioni e buone pratiche per una riconnessione sostenibile della propria attività con il territorio, attraverso proposte concrete per nuovi equilibri fra persone e risorse naturali.

Regolamento di partecipazione e maggiori info sul sito: 7censimentoagricoltura.it