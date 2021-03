Domenico Millelire. La mozione della Lega

“Il Nocchiere della Real Marina Sarda Domenico Millelire è storicamente riconosciuto come la prima medaglia d’oro al valore Militare della Forze Armate Italiane, un riconoscimento che merita di essere valorizzato anche a livello regionale!” ad asserirlo in una nota stampa Dario Giagoni, capogruppo in Consiglio Regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna e promotore della mozione depositata qualche giorno fa in Consiglio e volta a rendere omaggio alle grandi gesta dell’eroe sardo attraverso l’istituzione di una giornata regionale che ne ricordi l’impresa, la realizzazione di un monumento a grandezza naturale da collocare nella sua Città, La Maddalena, e la promozione di una distribuzione cinematografica che sappia dare lustro all’immagine storico/culturale del nocchiere.

“La Regione Sardegna ha da sempre mostrato particolare attenzione nei confronti dei sardi che hanno dato lustro e grandezza alla nostra isola, e riteniamo che anche in questo caso sarebbe doveroso procedere in tal senso, attraverso azioni che ne valorizzano la figura e le gesta.

L’operazione eroica condotta da Millelire consentì, infatti, il 23 febbraio 1793 di sventare la missione della flotta della Repubblica Francese e di Napoleone Bonaparte volta a conquistare le isole intermedie dell’arcipelago di La Maddalena.

Le gesta dell’eroe sardo, oltre ad esser riconosciute con Regio Decreto del 6 aprile 1793, hanno avuto una importantissima rilevanza a livello nazionale tanto che già nel 1928 una unità navale da guerra è stata nominata in suo onore “Regio Sommergibile Millelire” e in tutta Italia gli vengono intitolate vie.

Appare dunque doveroso che anche la sua terra dedichi lui i giusti onori, riconoscimenti e visibilità.

Conoscere e capire la storia del nostro popolo è indispensabile per comprendere a fondo noi stessi, le nostre radici e la nostra stessa terra.”

“L’on. Giagoni dopo la visita in municipio è rimasto affascinato dalla storia della nostra Città – afferma il sindaco Lai – con questa mozione dimostra particolare sensibilità nei confronti della storia e della cultura sarda. Le gesta del Millelire sono riconosciute a livello nazionale, in tutte le città gli vengono dedicate vie o piazze. Trovo giusto che la sua figura venga valorizzata anche, e soprattutto, nella sua Regione”.