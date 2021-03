Deidda (FDI): “Il Governo ignora i disagi”

“Esami della patente bloccati fino al 16 aprile e impossibilità di prenotarsi. Per non parlare, poi, delle file estenuanti di tutti i giorni come quella che si è formata, proprio questa mattina, davanti alla Motorizzazione di Cagliari.

Con i colleghi della Commissione Trasporti Rotelli e Silvestroni e il collega Maschio abbiamo interrogato il Governo, che ha risposto di aver provveduto, nell’anno 2019, ad effettuare 600 assunzioni non tenendo conto, però, dei pensionamenti mentre, a gennaio 2020, sono entrati in servizio 148 ingegneri tecnici che rappresentano un ingegnere per ogni Motorizzazione d’Italia.

Si tratta di numeri insufficienti che denotano come l’Esecutivo non abbia mai preso veramente a cuore il disagio che sono costretti a vivere continuamente sia i cittadini, sia gli operatori”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia che chiede di conoscere il numero esatto dei funzionari ed ingegneri destinati alla Regione Sardegna e quali graduatorie saranno utilizzate per il reclutamento di nuove figure e la data precisa delle future assunzioni di 210 funzionari amministrativi/contabili e 310 assistenti amministrativi, tecnici ed informatici del Ministero dei Trasporti come si evince dalla risposta del Governo