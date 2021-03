Deidda (FDI): “I cittadini meritano risposte”

“Grazie all’Assessore regionale Gianni Lampis e a tutto l’Assessorato dell’Ambiente per aver mantenuto l’impegno di dare una pronta risposta all’ennesimo appello lanciato dai cittadini e dalle amministrazioni locali che aspettano, da troppo tempo, i lavori di messa in sicurezza della SS129.

Ieri, infatti, la Giunta regionale ha approvato la delibera presentata da Lampis per dare un impulso importante e mettere in sicurezza questa arteria stradale necessaria per la Sardegna. È conosciuta, purtroppo, come una delle strade più pericolose d’Italia per il numero elevato di incidenti mortali. I lavori, tra l’altro, prevedono la cancellazione della curva di Marroneddu, rinominata ‘curva della morte’”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI che mesi fa ha presentato un’interrogazione al Governo per conoscere lo stato dei lavori considerato che la fine era fissata nel 2019.

“Su un tema come questo dobbiamo lavorare uniti e riconosco l’impegno di alcuni miei colleghi. I cittadini, giustamente, ora vogliono vedere l’inizio dei lavori e c’è bisogno di trasparenza e che si sappia con certezza le prossime tappe e la data finale dei lavori. Non c’è più tempo da perdere”, conclude Deidda.