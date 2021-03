Deidda (FDI): Governo Draghi garantisca controlli Covid porti e aeroporti prima della partenza

Controlli Covid porti e aeroporti: “Lo sto proponendo da un anno, senza avere nessun riscontro, né da parte del Governo Conte II, né da parte del Governo Draghi.

Soltanto un ordine del giorno approvato a settembre, caduto, poi, nel dimenticatoio. Sapete perché è importante la battaglia che stiamo portando avanti in Parlamento chiedendo che i controlli vengano effettuati prima della partenza di un volo o di una nave?

Perché così facendo si evita che un passeggero X (positivo al Covid) prenda un volo e metta tutti i passeggeri nella condizione di dover, poi, affrontare una quarantena, nonostante il tampone di controllo successivo risulti negativo”, così racconta il Deputato di FdI Salvatore Deidda;

Controlli Covid porti e aeroporti

“Il Governo ha avuto un anno per organizzarsi, ora ci deve ascoltare. Bloccare una persona per 14 giorni solo per la sfortuna di essersi seduta, entro le due fila di un aereo, riempito sino all’ultimo posto alla faccia dell’alternanza e del distanziamento, vicino ad una persona che non é stata controllata e poi risulta positiva.

L’ho chiesto in passato e ora è toccato a me finire in quarantena, perché un passeggero è stato trovato positivo solo grazie ai controlli effettuati dopo nell’aeroporto di Cagliari e non in partenza da Roma e nonostante io avessi fatto il test la mattina prima del volo, come faccio ogni settimana, prima di partire. Lunedì farò il tampone e anche se negativo dovrò rimanere in quarantena fino al 31 marzo e insieme a me altri passeggeri.

Anche l’Europa, oltre alle società internazionali degli aeroporti, sperimenta. Alitalia l’ha fatto suo voli da Roma e Milano e leggo anche da Roma e New York. Perché il Governo continua ad ignorare le richieste della Sardegna di controllare i passeggeri prima della partenza di un volo o una nave?”, conclude Deidda