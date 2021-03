Deidda, FDI: “Doverosi i controlli per chi viaggia”

“Grazie alla Regione Sardegna, all’Ats con Massimo Temussi e a tutti gli operatori che lavoreranno per controllare i passeggeri in transito nei porti e negli aeroporti sardi. Una decisione che piace anche a chi non è in Sardegna”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI, che più volte ha provato con ordini del giorno ed interrogazioni a far ragionare il Governo Conte.

“Lo scorso autunno l’Esecutivo approvò un mio atto prevedendo che questo sistema fosse valido in tutta Italia. Gli stessi organismi internazionali degli aeroporti lo richiedono – continua Deidda – ma non si tratta di un passaporto vaccinale; semplicemente di un controllo di prevenzione che messo a regime, ed esteso in tutti gli aeroporti, permetterebbe di viaggiare più sicuri. Perché non provarlo in tutti gli aeroporti?”, conclude l’esponente di FdI.