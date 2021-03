Deiana (M5S), manutenzione ponti e viadotti

“Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. Di questa cifra la Sardegna potrà avere a disposizione in totale 36.472.661 milioni di euro”.

È quanto fa sapere la parlamentare del Movimento 5 Stelle Paola Deiana.

“In particolare, per il 2021, andranno 2.986.299 milioni alla provincia di Sassari; 2.419.762 alla provincia di Nuoro; 2.213.533 alla provincia di Cagliari; 1.819.514 alla provincia di Oristano e 1.661.265 alla provincia del Sud Sardegna “, spiega la deputata algherese.

“Da sempre il MoVimento 5 Stelle – continua Paola Deiana – lavora per mettere al primo posto le infrastrutture esistenti e aumentare la sicurezza delle infrastrutture a beneficio di tutti i cittadini: è la grande opera della manutenzione, prioritaria e necessaria per far ripartire il Paese.

Tra l’altro il ministro dei Trasporti Giovannini ha spiegato che ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione”.

advertisement

“La cifra a disposizione è frutto dell’intesa raggiunta tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, Una cifra prevista inizialmente nel decreto Agosto del Governo Conte 2 e rafforzata nella legge di Bilancio per il 2021”, ha riferito la parlamentare sarda.

“Nel triennio, la provincia di Sassari avrà a disposizione 9.812.125 milioni, quella di Nuoro 7.950.647, quella di Cagliari 7.273.037, quella di Oristano 5.978.403 e quella del Sud Sardegna 5.458,443 milioni di euro.

Serviranno per aumentare il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita da Province e Città metropolitane: stiamo parlando dell’80% della viabilità extra urbana d’Italia se si guarda al sistema Paese”, conclude la deputata Paola Deiana.